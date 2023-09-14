خبير اقتصادى: رفع أسعار الفائدة يؤثر بشكل سلبى على أمريكا

علّق الخبير اقتصادي د.أمجد عطية، على ارتفاع الأسعار وتصارع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عطية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن زيادة التضخم في الولايات المتحدة لن تؤثر سلبا على قرار الفيدرالي الأمريكي في الأسبوع القادم بالإبقاء على أسعار الفائدة.

أضاف أن هناك تخوفات كبيرة من رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرة أخرى، موضحًا أن زيادة التضخم في أسعار المستهلكين في أمريكا ارتفع إلى 3.7% خلال أغسطس.

أشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي إما أن يقوم برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، أو الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، لافتاً إلى أن رفع أسعار الفائدة يؤثر بشكل سلبي في الولايات المتحدة على القطاع البنكي، لأنه سيضطر إلى دفع الكثير من الأموال كفوائد.