الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل اقتصادى: التضخم فى أمريكا بلغ ذروته فى يونيو 2022

التضخم
التضخم

عرض برنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر، تقرير يكشف مدى تراجع الفيدرالي الأمريكي عن سياسة رفع الفائدة بعد إنخفاض التضخم. 

وأوضح التقرير تمسك مسؤولي الفيدرالي الأمريكي بمحاربة التضخم في ديسمبر 2022، لافتاً إلى أن المركزي الأمريكي يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة الأخيرة أنهت سلسلة 4 ارتفاعات للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وتقدر الأسواق احتمالية زيادات في الفائدة بنحو 50 إلى 75نقطة أساس، قبل التوقف مؤقتًا لتقييم تأثير الإرتفاعات على الإقتصاد.

ويتوقع المتداولون موافقة المركزي الأمريكي على زيادة 52 نقطة في فبراير 2023م.

من جانبه، قال هيثم الجندي، المحلل الاقتصادي، إن بيانات اليوم بأرقام التضخم الأمريكية، هي ليست فقط بيانات إيجابية للإقتصاد الأمريكي،لكنها إيجابية للإقتصاد العالمي ككل، بما في ذلك الأسواق الناشئة، لافتاً إلى أنه كلما اقترب الفيدرالي الأمريكي من تحقيق مستهدفه وهو السيطرة على التضخم والنزول به إلى التارجت وهو 2% في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أنه بحسب البيانات فإن التضخم في أمريكا بلغ ذروته في يونيه الماضي عند 9.1، لافتاً إلى أن المعدل الحالي 6.5% وبالتالي أصبح يوجد ابتعاد عن  هذا المستوى المرتفع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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