استقر سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع اتجاه اغلب الشركات إلى تثبيت سعر طن الحديد عند نفس سعر اغسطس الماضي فيما اتجهت قلة من شركات الحديد إلى خفض سعر الطن مع حالة الركود التي تسيطر على أسعار مواد البناء .

واستقر سعر الأسمنت عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ أشهر.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 15-9-2023.

سعر الحديد اليوم

سعر طن الحديد تسليح: 36,182 جنيه

سعر طن حديد بناء : 27,810 جنيه ، وذلك وفقًا لأحدث البيانات من بوابة الأسعار المحلية والعالمية .

وجاء سعر طن الحديد في شركات الحديد والصلب العاملة في مصر كالتالي:

طن الحديد عز 33,500 جنيه

طن الحديد المصريين 32,500 جنيه

حديد بشاى 33,000 جنيه

حديد بيانكو 32,000 جنيه

حديد العتال 32,800 جنيه

حديد المعادى 32,200 جنيه

حديد الكومى 32,400 جنيه

حديد المراكبى 32,500 جنيه

حديد عطية 32,700 جنيه

حديد العشري 32,500 جنيه

حديد سرحان 31,800 جنيه

حديد مصر ستيل 32,100 جنيه

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت الصعيد 2,070 جنيه

أسمنت أسيوط 2,070 جنيه

أسمنت المصريين 2,050 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2,090 جنيه

أسمنت البرج 2,090 جنيه

أسمنت الماكس 2,100 جنيه

أسمنت النهضة 2,180 جنيه

أسمنت قنا 2,170 جنيه

أسمنت أسوان 2,150 جنيه

أسمنت السد العالي 2,150 جنيه

أسمنت المعلم 1,900 جنيه

اسمنت السهم 1,890 جنيه

أسمنت الفهد 1,890 جنيه

أسمنت وادي النيل 1,880 جنيه

أسمنت المسلح 2,020 جنيه

جنوب الوادي 1,890 جنيه

أسمنت المخصوص 1,920 جنيه

أسمنت السويس 1,940 جنيه

أسمنت السويدي 2,150 جنيه

أسمنت العسكري 1,900 جنيه

أسمنت النصر 1,970 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,900 جنيه

أسمنت حلوان 1,950 جنيه