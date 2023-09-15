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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 15-9-2023

مواد البناء
مواد البناء

استقر سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع اتجاه اغلب الشركات إلى تثبيت سعر طن الحديد عند نفس سعر اغسطس الماضي فيما اتجهت قلة من شركات الحديد  إلى خفض سعر الطن مع حالة الركود التي تسيطر على أسعار مواد البناء .

 

واستقر سعر الأسمنت عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ أشهر.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 15-9-2023.

 

سعر الحديد اليوم 

سعر طن الحديد تسليح:  36,182 جنيه

سعر طن حديد بناء :  27,810 جنيه ، وذلك وفقًا لأحدث البيانات من بوابة الأسعار المحلية والعالمية .

وجاء سعر طن الحديد في شركات الحديد والصلب العاملة في مصر كالتالي: 

  • طن الحديد عز    33,500 جنيه
  • طن الحديد المصريين    32,500 جنيه
  • حديد بشاى  33,000 جنيه
  • حديد بيانكو  32,000 جنيه
  • حديد العتال  32,800 جنيه
  • حديد المعادى      32,200 جنيه
  • حديد الكومى 32,400 جنيه
  • حديد المراكبى     32,500 جنيه
  • حديد عطية  32,700 جنيه
  • حديد العشري      32,500 جنيه
  • حديد سرحان      31,800 جنيه
  • حديد مصر ستيل  32,100 جنيه

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سعر الأسمنت اليوم 

  • أسمنت الصعيد     2,070 جنيه
  • أسمنت أسيوط      2,070 جنيه
  • أسمنت المصريين  2,050 جنيه
  • أسمنت العامرية عادة     2,090 جنيه
  • أسمنت البرج      2,090 جنيه
  • أسمنت الماكس     2,100 جنيه
  • أسمنت النهضة     2,180 جنيه
  • أسمنت قنا   2,170 جنيه
  • أسمنت أسوان      2,150 جنيه
  • أسمنت السد العالي 2,150 جنيه
  • أسمنت المعلم       1,900 جنيه
  • اسمنت السهم       1,890 جنيه
  • أسمنت الفهد 1,890 جنيه
  • أسمنت وادي النيل 1,880 جنيه
  • أسمنت المسلح     2,020 جنيه
  • جنوب الوادي      1,890 جنيه
  • أسمنت المخصوص       1,920 جنيه
  • أسمنت السويس    1,940 جنيه
  • أسمنت السويدي    2,150 جنيه
  • أسمنت العسكري   1,900 جنيه
  • أسمنت النصر      1,970 جنيه
  • أسمنت سيناء 42.5      1,900 جنيه
  • أسمنت حلوان      1,950 جنيه

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