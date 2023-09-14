مبيعات التجزئة تدفع إلى رفع أسعار البنزين في أمريكا

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس بتأثير من ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن مبيعات التجزئة زادت 0.6% الشهر الماضي وتم تعديل بيانات شهر يوليو بالخفض لتظهر ارتفاع المبيعات 0.5 بالمئة بدلا من 0.7 بالمئة التي وردت في التقارير السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.2 بالمئة.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل، الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت لمستوى معدل موسميا قدره 220 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر مقابل 217 ألفا في الأسبوع السابق.

وكان الخبراء توقعوا تلقي 225 ألف طلب هذا الأسبوع.

مؤشرات وول ستريت

وارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ببداية التداولات، بعد أن أظهر تقرير ارتفاع معدل البطالة في أغسطس وتباطؤ نمو الأجور، ما يعزز التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة.

أضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف جديدة في شهر أغسطس الماضي بأكثر من المتوقع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية قد بلغ 187 ألف وظيفة، مقابل توقعات بأن يضيف القطاع الخاص 170 ألف وظيفة الشهر الماضي.

كما ارتفع معدل البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم بأعلى من المتوقع ليسجل 3.8 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، وذلك مقابل توقعات بأن يستقر دون تغيير عند 3.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 154.33 نقطة أو بنسبة 0.44% إلى 34876.24 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 22.94 نقطة أو بنسبة 0.51% إلى 4530.60 نقطة.

في حين صعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 95.00 نقطة أو بنسبة 0.68% إلى 14129.96 نقطة خلال الساعة الأولى من التداولات.