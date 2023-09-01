أمريكا.. ارتفاع المؤشرات الرئيسية فى بورصة وول ستريت

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ببداية التداولات، الجمعة، بعد أن أظهر تقرير ارتفاع معدل البطالة في أغسطس وتباطؤ نمو الأجور، ما يعزز التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة.

وأضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف جديدة في شهر أغسطس الماضي بأكثر من المتوقع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية قد بلغ 187 ألف وظيفة، مقابل توقعات بأن يضيف القطاع الخاص 170 ألف وظيفة الشهر الماضي.

كما ارتفع معدل البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم بأعلى من المتوقع ليسجل 3.8 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، وذلك مقابل توقعات بأن يستقر دون تغيير عند 3.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 154.33 نقطة أو بنسبة 0.44% إلى 34876.24 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 22.94 نقطة أو بنسبة 0.51% إلى 4530.60 نقطة.

في حين صعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 95.00 نقطة أو بنسبة 0.68% إلى 14129.96 نقطة خلال الساعة الأولى من التداولات.

انخفاض ثقة المستهلكين

وانخفضت ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي في نهاية الصيف الحالي بسبب المخاوف من التضخم وسط حالة من التشاؤم بشأن الاقتصاد الأمريكي.

ووفقًا لتقرير صادر عن كونفرنس بورد وهي مؤسسة مالية مقرها نيويورك، فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك الذي يقيس مواقف الأمريكيين تجاه الاقتصاد وسوق العمل، إلى قراءة 106.1 في أغسطس، بانخفاض من 114 في يوليو.

ويعود تراجع التفاؤل في معظمه إلى المخاوف بشأن التضخم، مع بعض المخاوف بشأن سوق العمل، وتراجعت توقعات المستهلكين للأوضاع الاقتصادية في الأشهر المقبلة بشكل حاد.

وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان: "انخفضت ثقة المستهلك في أغسطس 2023، ووفقًا للتقرير فإن المستهلكين قلقون بشكل بالغ من أسعار البقالة والبنزين بشكل خاص".

وارتفعت أسعار الغاز في الأسابيع الأخيرة واستؤنف سداد القروض الطلابية في أكتوبر، الأمر الذي قد يؤثر أيضًا على الحالة المزاجية للمستهلكين الأمريكيين، وقد تؤدي عطلة عيد العمال، إلى جانب تهديد إعصار إداليا بإيقاف منشآت تكرير البنزين عن العمل، إلى زيادة أسعار الغاز والتضخم الإجمالي.

وأظهر مسح المستهلكين الذي أجرته جامعة ميشيغان الأسبوع الماضي أيضًا تدهورًا في مواقف الأمريكيين تجاه الاقتصاد في أغسطس، وإن كان بوتيرة أكثر هدوءًا، وفقًا للقراءة النهائية.