صحيفة بريطانية: فرص العمل فى الولايات المتحدة تنخفض إلى أدنى مستوى لها

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمر فرص العمل في الولايات المتحدة تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين مع تباطؤ سوق العمل.

وقالت الصحيفة، إنه قد انخفض عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى 8.8 مليون في يوليو الماضي، وفقًا لمسح أجرته وزارة العمل.

وأشار التقرير إلى استقالك عدد أقل من الأمريكيين من وظائفهم، مما غذى التوقعات بأن سوق العمل يتباطأ بما يكفي للسماح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتخلي عن المزيد من زيادات أسعار الفائدة هذا العام.

وكان هناك 8.8 مليون وظيفة شاغرة في يوليو الماضي، بانخفاض من 9.2 مليون في يونيو، وفقًا لمسح فرص العمل ودوران العمالة الصادر عن وزارة العمل، ويتوقع الاقتصاديون، الذين يعتبرون فرص العمل بمثابة وكيل للطلب على العمالة، 9.5 مليون فرصة عمل، بحسب ريفينيتيف. ويمثل هذا أدنى مستوى منذ مارس 2021.

ورغم أن فرص العمل لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء، فقد اتجهت نحو الانخفاض في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ سوق العمل.

كما انخفض عدد العمال الذين تركوا وظائفهم طوعا، مما يشير إلى أن العمال يرون فرصا أقل في سوق العمل، واستقر عدد تسريح العمال عند 1.6 مليون، وانخفض عدد الموظفين الجدد إلى 5.8 مليون من 5.9 مليون.

وقال دانييل سيلفر، الاقتصادي في بنك جيه بي مورجان، إن البيانات تشير إلى استمرار القوة في جميع أنحاء سوق العمل، ولكن ضيق أقل حدة مما كان واضحًا خلال معظم العامين الماضيين.