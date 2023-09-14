أسعار أعلاف الدواجن في بورصة السلع اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

بلغت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس استقرارا في بورصة السلع، حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار خلال الأيام الماضية.

وتقدم الدستور قائمة أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس في بورصة السلع.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس

أسعار الذرة الصفراء اليوم

بلغت أسعار الذرة الصفراء برازيلي اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع 11200 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع 11200 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء أوكراني اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع 10200 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء روماني اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع 10200 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع و 10200 جنيه للطن صب أرضه.

بلغت أسعار الذرة الصفراء بلغاري اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع 10200 جنيه للطن صب أرضه.

أسعار فول الصويا اليوم الخميس 14 سبتمبر

سجل سعر طن فول الصويا 44% اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع 23000 جنيه للطن صب أرضه.

سجل سعر طن صويا 46% (محلي) اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع 23500 جنيه للطن صب أرضه.

سجل سعر طن صويا 46% (مستوردة) اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع 23500 جنيه للطن صب أرضه.

سجل سعر طن ردة (نخالة) اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع 7850 جنيها للطن صب أرضه.

سجل سعر طن زيت صويا منزوع اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع 42500 جنيه للطن صب أرضه.

سجل سعر طن زيت صويا مكرر اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع 43500 جنيه للطن صب أرضه.

سجل سعر طن بذرة فول الصويا اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع 22000 جنيه للطن صب أرضه.

سجل سعر طن كسب عباد 36% اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع 15500 جنيه للطن صب أرضه.

سجل سعر طن دي دي جي إس 27% اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع 18500 جنيه للطن صب أرضه.

سجل سعر طن جيلوتين مستورد 60% اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع 47500 جنيه للطن صب أرضه.

سجل سعر طن قشر فول الصويا اليوم الأربعاء الخميس 14 في بورصة السلع 7500 جنيه للطن صب أرضه.