الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 15-9-2023 فى مصر

الدواجن
الدواجن

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجلت الفراخ البيضاء 65 جنيه للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية تتخطى الـ 70 جنيه لكي تصل إلى المستهلك ، كما ارتفعت أسعار البيض.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 15-9-2023 في مصر.

 

سعر الفراخ اليوم 

سعر الفراخ البيضاء :   65 جنيه . 

سعر الدواجن الساسو  :   93 جنيه . 

سعر الدواجن أمهات بيضاء  :    63 جنيه . 

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن ارتفعت خلال أسبوع واحد بنسبة 18%، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

التعاملات الصباحية|قائمة أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء 13 سبتمبر

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الخميس 14 سبتمبر في مستهل تعاملات البورصة

أسعار الكتاكيت اليوم

وتشهد أسعار الكتاكيت في مصر حالة من الارتفاع المستمر منذ عدة أشهر، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد، وجاء سعرها كالتالي: 

الكتكوت الأبيض: 19.7 جنيه مصري.

الكتكوت الساسو: 15.5 جنيه مصري.

الكتكوت البلدي: 10.25 جنيه مصري.

كتكوت أبيض شركات: 26 جنيه      

كتكوت أبيض قطعان: 19.70 جنيه   

كتكوت ساسو: 15.50 جنيه    

كتكوت ساسو بيور:      17.50 جنيه      

كتكوت بلدي:      10.25 جنيه      

كتكوت هجين: 13 جنيه 

كتكوت سمان أبيض: 4 جنيه   

كتكوت سمان أسمر: 3.50 جنيه      

 

أسعار البيض اليوم 

عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية  قال إن ارتفاع أسعار الدواجن شمل أيضاً البيض، حيث ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض في المزرعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 18%، ليصل إلى 120 جنيهاً، مقابل 102 جنيهًا الأسبوع الماضي.

وارجع ارتفاع أسعار الدواجن والبيض يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، والتي ارتفعت بنسبة 30% خلال الأشهر الماضية، مما يؤثر سلباً على المستهلك المصري، حيث تعد هذه المنتجات من السلع الأساسية في النظام الغذائي المصري.

وارتفع سعر كرتونة البيض في المزرعة بنحو 2 جنيهات، وجاء سعر كرتونة البيض في المزرعة كالتالي: 

  • بيض أبيض 122 جنيه
  • بيض أحمر  125 جنيه
  • بيض بلدي  130 جنيه

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أسعار البيض في بورصة الدواجن والشركات اليوم

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