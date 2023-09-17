الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة بمعرض "أهلًا مدارس" بفيصل

اهلا مدارس
اهلا مدارس

يوفر معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل الرئيسي بمحافظة الجيزة كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية  بأسعار مخفضة أيضا السلع الغذائية ومنتجات اللحوم، حيث يتم طرح اللحوم المجمدة مكعبات 500 جم برازيلي بـ85 جنيهًا ولحوم مفروم 500 جم برازيلي بـ85 جنيهًا ودجاج مجمد 1 كجم برازيلي بـ85 جنيهًا، والبط البلدي بـ80 جنيهًا، وطبق السجق البلدي وزن 900جم بـ100 جنيه، وطبق برجر لحمة وزن 900جم بـ90 جنيهًا، وطبق كفتة شوي وزن 900جم بـ145 جنيهًا، وطبق كبدة بقري وزن 900جم بـ100 جنيه، وطبق لحم مفروم وزن 900جم بـ165 جنيهًا، وطبق لحم بتلو وزن 900جم بـ175 جنيهًا، وطبق لحمة موزة وزن 900 جم بـ175 جنيهًا، وطبق فراخ دبوس وزن 900 جم بـ75 جنيهًا، وطبق فراخ وراك وزن 900 جم بـ65 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.

تخفيضات 30%.. تعرف على أسعار المستلزمات المدرسية بمعرض "أهلا مدارس" 2023

 وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم الأحد معرض "أهلًا مدارس" بشارع فيصل بالجيزة.

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وزير التموين: طرح حلوى المولد النبوى بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%

“أهلا بالمدارس” أسعار الأدوات المدرسية بمعرض أهلا مدارس أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس أسعار المستلزمات المدرسية بمعرض أهلا مدارس معرض اهلا مدراس أهلا مدارس

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