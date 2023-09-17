الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى خلال افتتاح "أهلًا مدارس 2023" بالجيزة: مستمرون فى تحفيز المنتج الوطنى

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، معرض "أهلًا مدارس 2023"، المقام في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد الغرف التجارية، والمهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة.

افتتاح معرض أهلًا مدارس 2023

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح هذا المعرض يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إقامة تلك المعارض بمختلف المحافظات والمناطق، قبل بدء العام الدراسي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين معتبرًا أن هذه المعارض نموذج مهم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن.

وقام رئيس الوزراء بجولة شملت عددًا من أجنحة المعرض، وأماكن عرض المنتجات المتنوعة، وتعرف من خلال حديثه مع العارضين على جودة المنتجات وأسعارها، ونسب المكون المحلي بها، حيث شدد على استمرار تحفيز الدولة للمنتج الوطني وتقديم أوجه الدعم له كي يتوافر بجودة منافسة وسعر مناسب.

أماكن معارض أهلًا مدارس بالجيزة

وخلال الجولة، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا المعرض بمنطقة فيصل هو أحد خمسة معارض رئيسية تقام بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة "أهلًا مدارس 2023" وذلك خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 14 أكتوبر 2023، تشمل معارض: العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، ومول أكتوبر، وفيصل، لافتًا إلى أن اختيار مواقع تلك المعارض جاء لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتلك المناطق والتيسير عليهم.

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وأضاف الوزير أن معرض "أهلًا مدارس" هو الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو 2000 م٢، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة 1000 م٢ ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة 600 م2 لكل منها، مشيرًا إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددًا كبيرًا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كل الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي أن معرض منطقة فيصل يشهد مشاركة 60 عارضًا، بواقع 7 أجنحة تابعة للشركة القابضة للمنتجات الغذائية، و13 لمنتجات غذائية أخرى، و7 أجنحة للحقائب المدرسية، و6 أجنحة للأحذية، و12 جناحاً للملابس، و14 جناحًا للأدوات المدرسية والمكتبية، ويوجد جناح واحد للكتب المدرسية الخارجية، لافتًا إلى أن المعرض يستقبل زواره بين الساعة التاسعة صباحًا والعاشرة مساءً، ويوفر خصومات تصل إلى 50٪ على بعض السلع، إلى جانب تخفيضات أخرى تُسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين.

من جانبه، أكد محافظ الجيزة توافر مختلف جوانب الدعم اللوجستي لمعارض "أهلًا مدارس 2023" بمحافظة الجيزة، لضمان انتظام العمل داخلها، على مدار فترة إقامتها، ومتابعة ضخ السلع والمنتجات بها بالأسعار المناسبة.

فيما أشار الدكتور علاء عز إلى استمرار دور اتحاد الغرف التجارية ضمن مبادرة "أهلًا مدارس 2023"، من خلال قيام الغرف المختلفة بإنشاء وإدارة تلك المنافذ، وتنسيق عملية توفير السلع مع الموردين طوال فترة انعقاد المعارض، مع إقامة معارض مثيلة في عواصم المحافظات تنظمها الغرف التجارية.

وخلال جولته بأرجاء المعرض، اطمأن رئيس مجلس الوزراء على توافر المنتج المصري في مختلف المعروضات الجلدية والورقية ومستلزمات المدارس، كما اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي على جودة المنتجات المعروضة والخصومات المقدمة بالمعرض، وفي هذه الأثناء أكد أسامة الشاهد أن هناك حرصًا كبيرًا على تقديم مختلف أنواع الدعم والتيسيرات للعارضين، سواء من حيث دعم الكهرباء، أو توفير الأماكن الحيوية القريبة من المواطنين، وذلك لمساعدة العارضين على تقديم منتجاتهم بخصومات جيدة، وأسعار تناسب مختلف شرائح الأسر المصرية، وتتم متابعة التزام العارضين بهذه الخصومات.

وأجرى رئيس الوزراء حوارًا مع عدد من المواطنين رواد المعرض، الذين أكدوا جودة المنتجات وأنها تلبي احتياجاتهم وبأسعار مناسبة.

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