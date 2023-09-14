الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: المنتج المصري يمثل الغالبية العظمى من منتجات "أهلاً مدارس"

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

أدلى د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بتصريحات متلفزة عقب افتتاحه المعرض الرئيسي "أهلاً مدارس 2023" بالقاهرة بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة.

وقال رئيس الوزراء في مستهل تصريحاته: "مِن المُلاحَظ على مدار الفترة السابقة، وخلال افتتاح المعارض في السنوات الماضية، زيادة المنتج المصري حتى أضحى يمثل الغالبية العظمى من المنتجات الموجودة اليوم في هذا المعرض، إضافة إلى زيادة مستوى الجودة في تنفيذ المُنتجات، مُعربًا عن سعادته بتطور الصناعة المصرية بشكل واضح في تلك المجالات التي كان يُعتمد في توفيرها، فيما سبق، على الاستيراد.

أوضح رئيس الوزراء أن معرض "أهلًا مدارس" اليوم يضم أكثر من 170 جناحا؛ لعرض كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية، إضافة إلى الملابس والأحذية، وكذا المنتجات الغذائية؛ ما يُشير إلى تنوُّع المعرض بدرجة كبيرة.

أضاف: بالتزامن مع ذلك المعرض، شاهدنا انطلاق نحو 84 سيارة تمثل معرضًا متحركًا؛ كي تنتشر في ربوع الجمهورية، مؤكدًا أنه يوجد على مستوى الجمهورية 480 منفذًا تشمل نفس تلك النوعية من المنتجات، منها 58 معرضًا رئيسيًا على نفس المستوى.

ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن هذا كله يعكس الجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة الممثلة في الوزارات، وأيضًا جهود محافظة القاهرة، واتحاد الغرف التجارية، وكل ممثلي القطاع الخاص، معربًا عن سعادته بحجم ومستوى الجهد المبذول من جانبهم.

أوضح رئيس الوزراء أن نسب الخصم على السلع الموجودة  بالمعرض تتراوح بين 20- 50%، قائلا في هذا الصدد: لمست ذلك بنفسي في التخفيضات الكبيرة الموجودة على المنتجات التي تحتاجها الأسر المصرية، وبخاصة أسعار الأحذية، والملابس، ومختلف منتجات المدارس.

وخلال تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اسعار المنتجات والسلع ستكون في المتناول لمختلف الشرائح وطبقات الأسر المصرية، موضحًا أن نوعية هذه المعارض والمنافذ، تمثل فرصة حقيقة تعكس جهود الدولة المبذولة في النهوض بالسلع المُصنعة محليًا لمستوى عال  من الجودة، وبسعر مناسب للأسر المصرية، في ظل التضخم العالمي وارتفاع الاسعار.

وأكد رئيس الوزراء حرصه الدائم على الاطمئنان على الاسعار، موجهًا في هذا الصدد الشكر لاتحاد الغرف التجارية، وكل العارضين للسلع والمنتجات بالمعرض على التخفيضات المقدمة من قِبلهم، وكذا حرصه على استمرار هذه النوعية من السلع بهذه الأسعار طوال فترة المعرض.

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