رئيس الوزراء: تخفيضات معرض أهلا مدارس تتراوح من 20 إلى 50%

افتتح اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، معرض «أهلا مدارس» الرئيسي في أرض المعارض بمدينة نصر تمهيدا لفتحه أمام الجمهور غدا الجمعة 15/9/2023.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن معرض "أهلا مدارس" يضم أكثر من 170 عارضًا لطرح المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وأن مستوى جودة منتجات يزداد يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن تخفيضات معرض أهلا مدارس الرئيسي في مدينة نصر تتراوح من 20 إلى 50%.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منذ قليل، معرض أهلا مدارس "الرئيسي" بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأيمن العشري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بافتتاح معرض أهلا مدارس، لافتا إلى أن أغلب المنتجات المعروضة مصرية كما أن هناك تطورا واختلافا في الصناعات المصرية المعروضة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن المعرض يضم أدوات مدرسية وشنط مدارس وأدوات مكتبية وملابس وأحذية، مشيرا إلى أن هناك ٨٤ سيارة كمعرض متحرك على مستوى الجمهورية و٤٨٠ منفذا فرعيا منها ٥٨ معرضا رئيسيا على مستوى المحافظات.

وأشار إلى أن أسعار السلع المعروضة يصل للخصم بها من ٢٠ إلى ٥٠٪؜، لافتا إلى أن السلع المصرية على مستوى عال وأسعار مخفضة ووجه الشكر لاتحاد الغرف التجارية على هذه التخفيضات.