الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية| أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

دواجن
دواجن

بحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية عن أسعار الفراخ فقد شهدت الأسعار حالة من الاستقرار بعد ارتفاع طفيف أمس في الأسعار.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 

سجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19  سبتمبر في بورصة الدواجن 68 جنيه والتي تصل إلي المستهلك بـ 78 جنيها للكيلو.

بينما سجل كيلو الفراخ الساسو اليوم  الثلاثاء 19  سبتمبر في بورصة الدواجن ما بين 92 جنيه إلي 93 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 100 جنيها للكيلو.

كما بلغت أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 19  سبتمبر في بورصة الدواجن 112 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم الفراخ أمهات اليوم الثلاثاء 19  سبتمبر في بورصة الدواجن مابين 65 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 70 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أبيض بياض أرضي  اليوم الثلاثاء 19  سبتمبر في بورصة الدواجن مابين 53 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 57 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أبيض بياض سلك اليوم  الثلاثاء 19  سبتمبر في بورصة الدواجن ما بين 50 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 55 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض أرضي  اليوم  الثلاثاء 19  سبتمبر في بورصة الدواجن ما بين 58 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 64 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض سلك اليوم  الثلاثاء 19  سبتمبر في بورصة الدواجن مابين 54جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 64 جنيها للكيلو.

سعر طبق البيض اليوم الاثنين 18-9-2023

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 18-9-2023 خلال التعاملات المسائية

أسعار البانيه والأوراك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 

بلغت سعر كيلو أوراك الفراخ  في المحلات التجارية 85 جنيهًا للكيلو الواحد.

بلغت سعركيلو الدبابيس  في المحلات التجارية 95 جنيهًا للكيلو الواحد.

بلغت سعركيلوالأجنحة  في المحلات التجارية  55 جنيهًا للكيلو الواحد.

بلغت سعركيلو البانيه اليوم  في المحلات التجارية 155 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار البط اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 

سجلت أسعار لحم بط فرنساوي اليوم  الثلاثاء 19  سبتمبر في بورصة الدواجن 55 جنيه، والتي تصل إلي المستهلك بـ 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط مسكوفي اليوم  الثلاثاء 19  سبتمبر في بورصة الدواجن 90 جنيه، والتي تصل إلي المستهلك بـ 95 جنيها للكيلو.

كما بلغت أسعار لحم بط مولار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن 60 جنيه، والتي تصل إلي المستهلك بـ 65 جنيها للكيلو.

الساعات الماضية أسعار الفراخ كيلو الفراخ البيضاء كيلو الفراخ الساسو اسعار الفراخ البلدي

مواد متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 18-9-2023 خلال التعاملات المسائية

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ والبط اليوم الأثنين ف بورصة الدواجن

أسعار الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة بمعرض "أهلًا مدارس" بفيصل

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

رسميًا.. النائب العام الجديد يتسلم مهام منصبه اليوم خلفًا للمستشار حماده الصاوى

تفاصيل تسمم 25 شخصا تناولوا وجبات سريعة من مطعم شهير بالمنوفية

إنقاذ حياة شاب بعد إجراء جراحة دقيقة له فى مستشفى برج العرب بالإسكندرية

"القاهرة الإخبارية" تبرز مباحثات السيسى وبن زايد فى أبوظبى

إحالة 5 مدراء شركة مستحضرات ومكملات غذائية بتهمة التهرب الضريبي للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى