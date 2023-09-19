التعاملات الصباحية| أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

بحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية عن أسعار الفراخ فقد شهدت الأسعار حالة من الاستقرار بعد ارتفاع طفيف أمس في الأسعار.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس

سجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن 68 جنيه والتي تصل إلي المستهلك بـ 78 جنيها للكيلو.

بينما سجل كيلو الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن ما بين 92 جنيه إلي 93 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 100 جنيها للكيلو.

كما بلغت أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن 112 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم الفراخ أمهات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن مابين 65 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 70 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أبيض بياض أرضي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن مابين 53 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 57 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أبيض بياض سلك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن ما بين 50 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 55 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض أرضي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن ما بين 58 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 64 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض سلك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن مابين 54جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 64 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه والأوراك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

بلغت سعر كيلو أوراك الفراخ في المحلات التجارية 85 جنيهًا للكيلو الواحد.

بلغت سعركيلو الدبابيس في المحلات التجارية 95 جنيهًا للكيلو الواحد.

بلغت سعركيلوالأجنحة في المحلات التجارية 55 جنيهًا للكيلو الواحد.

بلغت سعركيلو البانيه اليوم في المحلات التجارية 155 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار البط اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

سجلت أسعار لحم بط فرنساوي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن 55 جنيه، والتي تصل إلي المستهلك بـ 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط مسكوفي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن 90 جنيه، والتي تصل إلي المستهلك بـ 95 جنيها للكيلو.

كما بلغت أسعار لحم بط مولار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن 60 جنيه، والتي تصل إلي المستهلك بـ 65 جنيها للكيلو.