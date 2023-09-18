سعر طبق البيض اليوم الاثنين 18-9-2023

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الاثنين حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار طبق البيض خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين في بورصة الدواجن.

سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن

بلغت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 123 جنيه إلي 128 جنيه.

بلغت أسعار طبق البيض الأييض اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 121 جنيه إلي 126 جنيه.

بلغت أسعار طبق البيض البلدي اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 128 جنيه إلي 131 جنيه.

سعر طبق البيض اليوم في الشركات

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة أسيوط للاستثمار (الأبيض)125 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة أكتوبر ( البني ) 125 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة الصالحية ( البني) 125 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة البنا جروب ( البني) 127 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 125 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 124 جنيها للطبق.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم الأثنين 18 سبتمبر

سجل سعر طبق البيض اليوم الأثنين 18 سبتمبر سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( البني )126 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة رشاد حمزة ( البني ) 127 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة كمشيش ( البني ) 128 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 126 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 125 جنيها للطبق.