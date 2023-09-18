الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر طبق البيض اليوم الاثنين 18-9-2023

بيض
بيض

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الاثنين حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار طبق البيض خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين في بورصة الدواجن.

سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن

بلغت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 123 جنيه إلي 128 جنيه.

بلغت أسعار طبق البيض الأييض اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 121 جنيه إلي 126 جنيه.

بلغت أسعار طبق البيض البلدي اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر تراوح ما بين 128 جنيه إلي 131 جنيه.

أسعار البيض في بورصة الدواجن والشركات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر طبق البيض اليوم في الشركات 

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 18  سبتمبر في شركة أسيوط للاستثمار (الأبيض)125 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الأثنين 18 سبتمبر في شركة  أكتوبر ( البني ) 125 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق  البيض اليوم الأثنين 18  سبتمبر  في شركة الصالحية ( البني) 125 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم الأثنين 18  سبتمبر في شركة  البنا جروب ( البني) 127 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق  البيض اليوم الأثنين 18  سبتمبر في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 125 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق  البيض اليوم الأثنين 18  سبتمبر في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 124 جنيها للطبق.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم الأثنين 18 سبتمبر 

سجل سعر طبق  البيض اليوم الأثنين 18  سبتمبر سبتمبر في شركة  شوشة المنيا ( البني )126 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم  الأثنين 18  سبتمبر  في شركة رشاد حمزة ( البني ) 127 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم  الأثنين 18  سبتمبر في شركة كمشيش ( البني ) 128 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم  الأثنين 18  سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 126 جنيها للطبق.

سجل سعر طبق البيض اليوم  الأثنين 18  سبتمبر في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 125 جنيها للطبق.

اسعار طبق البيض الأحمر أسعار طبق البيض الأييض أسعار طبق البيض البلدي سعر طبق البيض اليوم الأثنين أسعار طبق البيض مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاثنين سعر طبق البيض

مواد متعلقة

أسعار البيض في بورصة الدواجن والشركات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة الدواجن

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 11 سبتمبر

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

شروط ومواعيد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

فى صلاة الجنازة.. انهيار زوجة أشرف مصيلحى قبل نقله لمثواه الأخير (صور)

المرض الذى تسبب فى وفاة أشرف مصيلحى

موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024 وأبرز شروط الترشح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى