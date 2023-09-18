أسعار الدواجن اليوم الإثنين 18-9-2023 خلال التعاملات المسائية

استقرت أسعار الدواجن خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 18 سبتمبر، بعد أن شهدت ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال مستهل التعاملات المسائية

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 18 أغسطس

ارتفعت أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن 68 جنيها والتي تصل إلى المستهلك بـ 78 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم الفراخ الساسو اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن ما بين 92 إلى 93 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 100جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم الفراخ البلدي اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن 112 جنيها والتي تصل إلى المستهلك بـ 120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم الفراخ أمهات اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن ما بين 65 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 70 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم أبيض بياض أرضي اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن ما بين 53جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 57 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أبيض بياض سلك اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن ما بين 50 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 55 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض أرضي اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن ما بين 58 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 64 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض سلك اليوم الإثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن ما بين 54 جنيها والتي تصل إلي المستهلك بـ 64 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023

سجلت أسعار لحم بط فرنساوي اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن 55 جنيه، والتي تصل إلي المستهلك بـ 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط مسكوفي اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن 90 جنيه، والتي تصل إلي المستهلك بـ 95 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط مولار اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة الدواجن 60 جنيها، والتي تصل إلى المستهلك بـ 65 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه والأوراك اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023

أسعار أوراك الفراخ بـ 85 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر كيلو الدبابيس لـ 95 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر كيلو الأجنحة بـ 55 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار البانيه اليوم 155 جنيهًا للكيلو الواحد.