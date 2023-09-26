سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

شهد سعر الذهب انخفاضًا ملحوظًا في أسعاره في بداية التعاملات اليوم، وكثر التساؤل عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية، وذلك مقارنة بسعره على مدار اليوم، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 مبلغ 7 جنيهات، لكي يسجل الآن سعر 2203 جنيهات للبيع، ومبلغ 2198 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية.

وتشهد أسعار الذهب المحلي وجود استقرار خلال الفترة الحالية في ظل حيادية تحركات سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى غياب الطلب الكبير والسيولة النقدية عن السوق المحلي، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى التحرك في نطاق عرضي.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء

انخفض سعر الذهب عيار 24 في مصر عند مستوى مبلغ 2517.75 جنيه للبيع، وقيمة 2512 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء

وتراجع سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة عند مستوي مبلغ 2308 جنيهات للبيع، و2302.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

وعن سعر الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم، فسجل نحو 2203 مبلغ في بداية التعاملات للبيع، و2198 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

وهبط سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء عند مستوى مبلغ 1888.25 جنيه للبيع، وقيمة 1884 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 نحو مبلغ 1468.75 جنيه للبيع، وقيمة 1465.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء

وجاء سعر الذهب عيار 12 الآن نحو 1258.75 جنيه للبيع، و1256 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء

وأما عن سعر الذهب عيار 9 اليوم، فسجل نحو 944.25 جنيه للبيع، و942 جنيهًا للشراء.

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سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 عند مستوى مبلغ 17624 جنيهًا للبيع، وقيمة 17584 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء

ونزلت سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في بداية تعاملات اليوم، لتسجل نحو مبلغ 1918 دولارًا للبيع، وقيمة 1916 دولارًا للشراء.