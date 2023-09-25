الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 فى سوق الصاغة بمصر

الذهب
الذهب

مع بداية الساعات المبكرة يحرص الشباب المقبلين على الزواج على معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية، لشرائه من سوق الصاغة، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بمحالات الصاغة إلى نحو مبلغ 2210 جنيهات للبيع، وقيمة 2205 جنيهات للشراء.

سعر الذهب اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 في مصر بدون مصنعية

وتقدم «الدستور» في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 في أسواق الصاغة المصرية.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 25 سبتمبر

سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 25 سبتمبر 
سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 25 سبتمبر في أسواق الصاغة المصرية نحو مبلغ 2525.75 جنيه للبيع، ومبلغ 2520 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 25 سبتمبر

وبلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 25 سبتمبر في مصر نحو 2315.25 جنيه للبيع، وقيمة 2310 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 25 سبتمبر  

ووصل سعر الذهب اليوم الإثنين 25 سبتمبر عيار 21 الأكثر طلبًا داخل محلات الصاغة إلى نحو 2210 جنيهات للبيع، وقيمة 2205 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم الإثنين 25 سبتمبر فسجل مبلغ 1894.25 جنيه للبيع، وقيمة 1890 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 25 سبتمبر

وحقق سعر الذهب عيار 14 في بداية التعاملات اليوم الإثنين نحو مبلغ 1473.25 جنيه للبيع، و1470 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الإثنين

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023، في الصاغة نحو 1262.75 جنيه للبيع، و1260 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم الإثنين 25 سبتمبر

ووصل سعر الذهب عيار 9 اليوم الإثنين 25 سبتمبر إلى نحو مبلغ 947.25 جنيه للبيع، وقيمة 945 جنيها للشراء.

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سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 25 سبتمبر

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 25-9-2023، خلال بداية تعاملات نحو  مبلغ 17680 جنيهًا للبيع، وقيمة 17640 جنيها للشراء.

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