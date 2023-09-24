%1.4 ارتفاعًا فى أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.4% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، بينما شهدت الأوقية حالة من التذبذب خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، محققة مكاسب أسبوعية هامشية للغاية.

وقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

30 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب

أسعار الذهب ارتفعت بنحو 30 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2180 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2245 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2210 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة دولار، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1924 دولارًا، ولامست مستوى 1945 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 2526 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1894 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1474 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17680 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2210 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وفي سياق متصل، شهدت أحداث الأسبوع قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%.

في حين قال "جيروم باول"، رئيس الفيدرالي الأمريك،ي خلال المؤتمر الصحفي، إن الهدف الأساسي يرجع إلى محاولة خفض التضخم، والذى يعد ضمن أولويات الفيدرالي.

وأضاف باول: "لقد قطعنا شوطًا جيدًا ولم نشعر بكامل تأثير التشديد النقدي بعد"، لافتًا إلى إمكانية استمرار السياسية النقدية المتشددة، ولكن بشكل حذر، خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن قرار الفيدرالي يكون بناءً على ما يتلقاه البنك من بيانات، خاصة بالوضع المستقبلي، مشيرا إلى أن معدلات إنقاق المستهلكين لا تزال مرتفعة.

وذكر أن رفع أسعار الفائدة، وتبني أسعار فائدة أعلى، له تأثير أكبر على الآمال المستقبلية، وأن سوق العمل لا تزال قوية، حيث يسير في طريقه نحو مزيد من الاتزان بين العرض والطلب، آملين أن يزداد التحسن.

وأضاف "باول" أن معدل البطالة عند 3.8% لا يزال منخفضًا، وأن التضخم أعلى من المستهدف.

وقال: "نحن مستعدون لرفع الفائدة إذا ما احتجنا لذلك، وأن إحدى آليات خفض التضخم هى خفض النمو إلى أقل من المستوى المعتدل، إضافة إلى تخفيف أكبر في سوق العمل".

ولفت إلى أن عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع لا يعني أن الفيدرالي وصل إلى النهاية بعد، وأن غالبية صناع القرار يرون أنه يجب على الفيدرالي رفع الفائدة مرة أخرى.