الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 فى مصر

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 في مصر.. الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث جوجل في الساعات الماضية، وهو ما نرصده بالتفصيل من خلال التقرير التالي:

 

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 في مصر

استقر سعر الذهب للبيع والشراء في مصر في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، حيث استقر سعر الذهب عيار 21 وبقية أعيرة الذهب عند نفس مستوى أسعار ختام تعاملات أمس السبت، مع استقرار سعر الذهب عالميا.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر بدون مصنعية اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 قيمة 2531 جنيها للبيع و2520 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر بدون مصنعية اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، قيمة 2215 جنيها للبيع و2205 جنيهات للشراء.


سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في مصر في التعاملات اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، قيمة 1899 جنيها للبيع و1892 جنيها للشراء.


سعر الذهب عيار 14
وسجل سعر الذهب عيار 14 في محال الصاغة في مصر اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، قيمة 1481 جنيها للبيع و1474 جنيها للشراء.

 

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سعر الجنيه الذهب الآن 

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، قيمة 17720 للبيع و17640 جنيها للشراء.

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سعر الذهب عالميا بالدولار
وأغلق سعر أوقية الذهب عالميا في بورصة المعاملات الفورية على ارتفاع، حيث سجل سعر أوقية الذهب في ختام تعاملات البورصة العالمية نحو 1,925,46 دولار للأوقية، مرتفعا بنسبة 0.28% حيث كان يسجل في آخر إغلاق له 1,920,11 دولار للأوقية.

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