السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا رغم قوة الدولار وصعود السندات

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، برغم الضغوط على السوق، وقوة الدولار وصعود سندات الخزينة.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجعًا قدره 0.27% إلى 1944.90 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.28% إلى 1925.46 دولار. 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاتين ارتفاعا بنسبة 0.93% ليصل إلى 933.20 دولار، في حين خسر البلاديوم بنسبة 0.91% إلى 1258.00 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس 2022 عند 2550.58 دولار. 

وصعدت الفضة بنسبة 0.56% إلى 23.820 دولار، بينما سجل النحاس خسائر بنسبة 0.05%، ليصل إلى 36940 دولارًا، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا، أكبر منتجيها.

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الذهب يتعرض لضغط كبير فى 2024 بسبب اتجاه رفع الفائدة

المستثمرون في أسواق الذهب

ويستعد المستثمرون في أسواق الذهب والعملات في الوقت الحالي لتقييم قرارات البنوك المركزية حول العالم، خاصة في ظل تماسك أغلب البنوك بالفائدة المرتفعة.

وأعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات بالعالم عن تمسكها بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان هذا ضروريا لكبح التضخم.

استمرار ارتفاع التضخم

وقال رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف، إيليا سبيفاك، إن الأسواق تنظر إلى قرارات البنوك المركزي، مشيرا إلى أن البنوك المركزية لم تمتنع عن رفع سعر الفائدة رغم استمرار ارتفاع التضخم، لكن قلق البنوك المركزي على معدلات النمو العالمي دفعها لوقف وتيرة التشدد النقدي .

وعادة ما يشتري المستثمرون الذهب كوسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على أسعار السبائك التي لا تدر عوائد ويتم تسعيرها بالدولار.

يذكر انه تصدرت الولايات المتحدة عالميا  القائمة برصيد (8133.5 طن)، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا ( 3352.6 طن)، ومن ثم إيطاليا ( 2451.8 طن)، وبعدها فرنسا (2436.9 طن)، تليها روسيا باحتياطيات تبلغ 2329.6 طن.

وشهدت السنوات الماضية إقبالًا من قبل البنوك المركزية حول العالم على شراء المعدن النفيس في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وحسب تقرير سابق، قفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عاما في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق. وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023، وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو، في أي عام منذ عام 2000.

الذهب
الذهب
أسعار الذهب سندات الخزينة الدولار المستثمرون السوق

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