السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 فى الصاغة

الذهب
الذهب

تتصاعد حدة البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي قرر فيه تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.50 نقطة أساس، والذي خالف توقعات الجميع برفع الفائدة والذي أثر على تراجع أسعار المعدن النفيس في البورصة العالمية.


أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 في الصاغة

استقرت  أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 في الصاغة المصرية، بالتزامن مع تراجع طفيف في الأوقية بالبورصة المصرية وبالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة لذلك لجأ الكثير من المواطنين إلى بيع المعدن النفيس وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة المصرية:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2548.5 جنيه.
الشراء 2537.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2336.25 جنيه.
الشراء 2325.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.

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سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2230 جنيها.
الشراء 2220 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1911.5 جنيه.
الشراء 1902.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1486.75 جنيه.
الشراء 1480 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1274.25 جنيه.
الشراء 1268.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

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سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 955.75 جنيه.
الشراء 951.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.


سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 17840 جنيها.
الشراء 17760 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.

 

سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1928$.
الشراء 1926$.
بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.

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