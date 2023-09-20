سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية، خاصة الراغبين في أداء فريضة العمرة، خلال موسم عمرة المولد النبوي الشريف أو من أسر العاملين في المملكة العربية السعودية والتي تعد أكبر جالية عربية بالمملكة.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

يعرض لكم “الدستور”، من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، في البنوك المصرية، في إطار نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا في مختلف مجالات الحياة وتهم قطاع عريض من المواطنين وهى كما يلي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

يتداول الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 8.17 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

بلغت قيمة العملة السعودية في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

يتداول الريال السعودي في البنك الأهلي القطري بنحو 8.13 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل سعر تداول الريال السعودي نحو 8.16 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في ميد بنك سجل الريال السعودي نحو 7.96 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سُعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي بنحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الريال السعودي نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

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