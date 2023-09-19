الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل اقتصادى: من المتوقع أن يلتزم الفيدرالى الأمريكى بمبدأ تثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة

عاصم منصور المحلل
عاصم منصور المحلل الاقتصادي

قال عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، إنه يتوقع تثبيت معدلات الفائدة  الفترة المقبلة من قبل الفيدرالي الأمريكي لمحاولة تثبيت معدلات التضخم، مشيراً إلى أن هذا التضخم يؤدي إلى ضغط ملحوظ على النمو الاقتصادي.

التضخم الأمريكى

وأكد عاصم منصور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مبدأ التثبيت لسعر الفائدة لا يعني إنهاء وتيرة ارتفاع معدلات الفائدة، حيث توجه الفيدرالي الأمريكي نحو تثبيت معدلات الفائدة لمحاولة ترقب النتائج التي سوف تنجم عن هذه السياسة.

تثبيت معدلات الفائدة 

وأضاف في حديثه، أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية مستدامة ومستمرة، وبالتالي الفيدرالي الأمريكي حرص الفترة الماضية على رفع معدلات الفائدة سريعاً مما أدى إلى انهيار المشروعات الناشئة مع ارتفاع سعر الدولار العالمي بصورة كبيرة، وهذا الارتفاع أثقل الديون على الدول النامية، وبالتالي سياسة التثبيت تعد خطوة إصلاح مبدئية.

 

عاصم منصور محلل اقتصادي تثبيت سعر الفائدة اكسترا نيوز الفيدرالي الأمريكي

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