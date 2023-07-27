سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 27-7-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس في كافة البنوك المصرية عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ عدة أشهر، رغم اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم إلى رفع سعر الفائدة 0.25% ، كما استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الأجنبية، اليوم الخميس.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر ، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

ميد بنك، 30.88 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية