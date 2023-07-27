الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 27-7-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس في كافة البنوك المصرية عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ عدة أشهر، رغم اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم إلى رفع سعر الفائدة 0.25% ، كما استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الأجنبية، اليوم الخميس. 

سعر الدولار اليوم 

  • سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري،  30.75 جنيه للشراء،  30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر ،  30.75 جنيه للشراء،  30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية،  30.85 جنيه للشراء،  30.95 جنيه للبيع.
  • بنك البركة،  30.85 جنيه للشراء،  30.95 جنيه للبيع.

خبير اقتصادي: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبحث سبل رفع أسعار الفائدة في المستقبل

أسعار تبدأ من 10جنيهات.. الروز ماري والزعتر الأكثر مبيعًا داخل مهرجان الزهور

  • ميد بنك،  30.88 جنيه للشراء،  30.95 جنيه للبيع.
  • بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء،  30.95 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء،  30.95 جنيه للبيع.
  • بنك بلوم مصر،  30.85 جنيه للشراء،  30.95 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس،  30.85 جنيه للشراء،  30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.842330.9386
يورو34.145534.2645
جنيه إسترلينى39.835939.9726
فرنك سويسرى35.759235.8875
100 ين يابانى21.983122.0533
ريال سعودى8.22208.2481
دينار كويتى100.4864100.8329
درهم اماراتى8.39668.4235
اليوان الصينى4.31134.3253

 

 

 

 

 

 

 

 

txt

الفيدرالى الأمريكى يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية

سعر الدولار البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة أسعار العملات العربية العملات الاجنبية

الأكثر قراءة

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 27-7-2023

اليوم.. الأزهر يعلن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2022-2023

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-7-2023

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الخميس 27 يوليو 2023

«الخطة والموازنة» بالنواب ترد على شعبة الدخان حول ارتفاع أسعار السجائر

"الصحة" تحذر من "الإجهاد الحرارى": اشربوا كميات كبيرة من السوائل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا