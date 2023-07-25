خبير اقتصادي: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبحث سبل رفع أسعار الفائدة في المستقبل

قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحث سبل رفع أسعار الفائدة في المستقبل لأكثر من 5%، متوقعًا تثبيت الفائدة في الاجتماع المرتقب، خاصة أن هناك تحسن طفيف في مستوى التشغيل بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تراجع التضخم بعض الشيء.

وأضاف عبد الله، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رجح أنه من الممكن استخدام أدوات نقدية أخرى مثل معدلات الخصم، والسماح بحدود ائتمانية معينة للشراء، وبعض الأدوات الأخرى التي من الممكن أن تؤتي بثمار خفض التضخم، بخلاف رفع أسعار الفائدة.

وتابع: "أننا في انتظار قرار البنك المركزي الأوروبي، ومتوقع أن الفائدة ترتفع بمعدلات ربع في المئة نظرًا لارتفاع أسعار المعيشة وارتفاع التضخم، إضافة إلى تراجع الناتج في أكبر اقتصاد أوروبي وهو الاقتصاد الألماني".

الصين سوف تصدر حزمة من الإجراءات التحفيزية

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الصين سوف تصدر حزمة من الإجراءات التحفيزية لاقتصادها حتى لا تتأثر بقروض رؤوس الأموال أو تحركها تجاه البنوك الأوروبية أملًا في الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي.

وأردف: نحن أمام ارتباط واضح جدًا بين تحركات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وبين المركزي الأوروبي من أخرى، وأيضًا عدد من الأسواق جنوب شرق آسيا.