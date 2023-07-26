الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار تبدأ من 10جنيهات.. الروز ماري والزعتر الأكثر مبيعًا داخل مهرجان الزهور

مهرجان الزهور
مهرجان الزهور

شهد مهرجان الزهور بحدائق أكتوبر والمستمر حتي 15 سبتمبر إقبال ستات البيوت على النباتات والأعشاب الطبيعية التي يفضلها الكثير من السيدات المحبيين للمطبخ والذي وفرها المعرض بسعر مخفض تبدأمن 10 جنيهات.

 قال محمد السيد أحد المشاركين في معرض زهور حدائق أكتوبر، إن المعرض هذا  معظم أهالي أكتوبر ينتظره لأنه نقل المنطقة نقلة نوعية وجديدة بأسعار مخفضة الأمر الذي لاقى إعجاب عدد كبير من الأهالي الذين كانوا ينتظرون تنظيمه، وتتوفر كافة أنواع النباتات منها الأعشاب الخاصة بالمطبخ من الروزماري، الزعتر، ورق اللوري والأعشاب الذي يحبها معظم ستات البيوت وهي الأكثر مبيعًا ويتراوح سعرها من 10 إلي 15 جنيهًا. 

 وأضاف محمود عزت أحد بائعين نباتات الزينة أن الإقبال يعتبر عظيم بالنسبة لمكان المعرض لأنه يعتمد اعتماد كبير علي سكان أكتوبر فقط نظرًا لبعد المكان عن وسط البلد ولكن الأسعار مخفضة ومدعمة بشكل كبير ويتمني أن يتوافد عدد كبير من المواطنين لأن المعرض يضم عدد كبير من النباتات والأشجار.  

362228189_668013445344898_4426927086530783683_n

  وحرصت الأسر علي التواجد في مهرجان حدائق أكتوبر منذ افتتاحه من يومين لشراء للتمتع بالأجواء الطبيعية لمهرجان الزهور، وأيضا لشراء لوازمهم من النباتات والشتلات، التي تنوعت ما بين نباتات زينة، وزهور، ونباتات مثمرة والذي اتخذ شعار "محاربة الغلاء" عنوانا له لشراء مستلزماتهم من المواد الزراعية.

وحرصت الدولة المصرية علي عمل مهرجان الزهور والذي يعتبر أضخم المعارض للزهور في المدن الجديدة ويضم أكثر من 50 شركة زراعية متخصصة بأسعار مخفضة و بدأ أسعار شجر الفاكهة من 25 جنيهًا علي الرغم من أن أسعارها خارج المعرض 80 جنيهًا.

 ويقام مهرجان الزهور في منطقة ابني بيتك  طريق زويل، والذي يستمر حتى 15 سبتمبر، لتقديم خدمات لسكان مدينة حدائق أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

 ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات الزراعية المتخصصة، وأصحاب المشاتل وبعض شركات الأسمدة، والمبيدات الزراعية، واللاند سكيب، وشركات تربية الحيوانات الأليفة والعصافير، وشركات صناعة التمور وزيت الزيتون، وعسل النحل، ونباتات طبية وعطرية ومواد طبيعية وتمور.

بحدائق أكتوبر مدينة حدائق اكتوبر الزعتر الروز ماري مهرجان الزهور

الأكثر قراءة

رسميًا.. فيوتشر يوجّه الشكر إلى على ماهر

الفيدرالى الأمريكى يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023

الرئيس السيسى يلتقى نظيره الروسى بوتين

بسبب علبة سجائر.. ضبط المتهم بقتل زوجته طعناً بالسكين فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا