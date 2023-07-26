أسعار تبدأ من 10جنيهات.. الروز ماري والزعتر الأكثر مبيعًا داخل مهرجان الزهور

شهد مهرجان الزهور بحدائق أكتوبر والمستمر حتي 15 سبتمبر إقبال ستات البيوت على النباتات والأعشاب الطبيعية التي يفضلها الكثير من السيدات المحبيين للمطبخ والذي وفرها المعرض بسعر مخفض تبدأمن 10 جنيهات.

قال محمد السيد أحد المشاركين في معرض زهور حدائق أكتوبر، إن المعرض هذا معظم أهالي أكتوبر ينتظره لأنه نقل المنطقة نقلة نوعية وجديدة بأسعار مخفضة الأمر الذي لاقى إعجاب عدد كبير من الأهالي الذين كانوا ينتظرون تنظيمه، وتتوفر كافة أنواع النباتات منها الأعشاب الخاصة بالمطبخ من الروزماري، الزعتر، ورق اللوري والأعشاب الذي يحبها معظم ستات البيوت وهي الأكثر مبيعًا ويتراوح سعرها من 10 إلي 15 جنيهًا.

وأضاف محمود عزت أحد بائعين نباتات الزينة أن الإقبال يعتبر عظيم بالنسبة لمكان المعرض لأنه يعتمد اعتماد كبير علي سكان أكتوبر فقط نظرًا لبعد المكان عن وسط البلد ولكن الأسعار مخفضة ومدعمة بشكل كبير ويتمني أن يتوافد عدد كبير من المواطنين لأن المعرض يضم عدد كبير من النباتات والأشجار.

وحرصت الأسر علي التواجد في مهرجان حدائق أكتوبر منذ افتتاحه من يومين لشراء للتمتع بالأجواء الطبيعية لمهرجان الزهور، وأيضا لشراء لوازمهم من النباتات والشتلات، التي تنوعت ما بين نباتات زينة، وزهور، ونباتات مثمرة والذي اتخذ شعار "محاربة الغلاء" عنوانا له لشراء مستلزماتهم من المواد الزراعية.

وحرصت الدولة المصرية علي عمل مهرجان الزهور والذي يعتبر أضخم المعارض للزهور في المدن الجديدة ويضم أكثر من 50 شركة زراعية متخصصة بأسعار مخفضة و بدأ أسعار شجر الفاكهة من 25 جنيهًا علي الرغم من أن أسعارها خارج المعرض 80 جنيهًا.

ويقام مهرجان الزهور في منطقة ابني بيتك طريق زويل، والذي يستمر حتى 15 سبتمبر، لتقديم خدمات لسكان مدينة حدائق أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات الزراعية المتخصصة، وأصحاب المشاتل وبعض شركات الأسمدة، والمبيدات الزراعية، واللاند سكيب، وشركات تربية الحيوانات الأليفة والعصافير، وشركات صناعة التمور وزيت الزيتون، وعسل النحل، ونباتات طبية وعطرية ومواد طبيعية وتمور.