التعاملات الصباحية| أسعار العلف بادي اليوم الثلاثاء 19-9-2023

العلف بادي هو المكون الأساسي في مدخلات إنتاج تربية الدواجن حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار منذ بداية الأسبوع الجاري.

ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في مستهل التعاملات الصباحية:

أسعار العلف ناهي 21% اليوم

بلغ أسعار طن العلف بادي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 19500 جنيها للطن.

بلغ أسعار طن العلف نامي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 19200 جنيها للطن.

بلغ أسعار طن العلف ناهي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 19100 جنيها للطن.

بلغ أسعار طن العلف بادي نامي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 19000 جنيها للطن.

بلغ أسعار طن العلف بياض 14 %اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 16200 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف بياض 16 %اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 16800 جنيها للطن.

بلغ أسعار طن العلف بياض 18 % اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 17000 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي 23% اليوم

بلغت أسعار العلف بادي 23 % اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في شركة الكنانة للأعلاف 19250 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 23 % اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في شركة الدقهلية للدواجن 19800 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع .

بلغت أسعار العلف بادي 23 % اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في شركة رويال فيد 20000 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 23 % اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في شركة الفريد للأمن الغذائي 19300 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 23 % اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في شركة أعلاف الوادي 19690 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 23 % اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في شركة أعلاف الأيمان 19200 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

أسعار العلف بادي نامي 21% اليوم

بلغت أسعار العلف بادي 21 % اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في شركة الكنانة للأعلاف 19150 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21 % اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في شركة الدقهلية للدواجن 19600 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21 % اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في شركة رويال فيد 19615 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21 % اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في شركة الفريد للأمن الغذائي 19800 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21 % اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في شركة اعلاف الوادي 19200 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.

بلغت أسعار العلف بادي 21 % اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في شركة أعلاف الأيمان 19100 جنيها للطن في بورصة الدواجن للسلع.