أسعار الفضة النقية اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن

الفضة من المعادن المهمة والتي تدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الاكسسوارات حيث اتجاه عدد كبير من المواطنين لشراء الفضة خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب.

وتقدم الدستور في السطور التالية أسعار جرام الفضة النقية اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات:

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم

بلغ سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 استقرار اليوم في بورصة السلع 19 سبتمبر، والتي بلغت 23.17 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.75 دولار.

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سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم

بلغ سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 استقرار اليوم في بورصة السلع 19 سبتمبر، والتي بلغت 22.19 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.72 دولار.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم

جرام فضة استرليني عيار 92.5 استقرار اليوم في بورصة السلع 19 سبتمبر، والتي بلغت 21.43 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.69 دولار.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم

بلغ سعر جرام فضة عيار 916 استقرار اليوم في بورصة السلع 19 سبتمبر، والتي بلغت 21.22جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.69 دولار.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم

بلغ سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) استقرار اليوم في بورصة السلع 19 سبتمبر، والتي بلغت 20.27جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.66 دولار.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم

بلغ سعر جرام فضة عيار 800 استقرار اليوم في بورصة السلع 19سبتمبر، والتي بلغت 18.53جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.60 دولار.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم

بلغ سعر جرام فضة عيار 750 استقرار اليوم في بورصة السلع 19 سبتمبر، والتي بلغت 17.38جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.56 دولار.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم

بلغ سعر جرام فضة عيار 585 استقرار اليوم في بورصة السلع 19 سبتمبر، والتي بلغت 13.55جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.44 دولار.