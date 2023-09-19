الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-9- 2023

ارشيفية
ارشيفية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، حيث سجل في البنك المركزي المصري ليبلغ متوسطه نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

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استقرار الدولار وارتفاع اليورو أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 استقرارًا في منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار  اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار  اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

استقرار الدولار وارتفاع اليورو أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية  اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع.

كما استقر سعر الدولار  اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع.

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