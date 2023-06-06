الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023

ارشيفية
ارشيفية

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات، ليبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 استقرار مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي يستعرض "الدستور" قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري       

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

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