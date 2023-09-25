الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تراجعه خلال التعاملات المسائية تعرف على سعر الذهب اليوم الإثنين

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين، تراجعًا ملحوظًا، بعد أن مر بفترة من الارتفاعات الاسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 24 

سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 2520 جنيه، بتراجع قدره 6 جنيهات عن بداية التعاملات حيث سجل 2526 جنيه .

سعر الذهب عيار 21 

سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 2205 جنيهًا للجرام، بدلًا من2210 جنيه خلال التعاملات الصباحية، بتراجع قدره 5 جنيهات.

 

سعر الذهب عيار 18 

وسجل سعر الجرام عيار 18 ، حوالي 1890 جنيه للجرام، مقابل 1894 جنيه في التعاملات الصباحية ، فيما سعر الذهب عيار 1470 جنيه ، مقابل 1477 جنيه، بتراجع قدره 7 جنيهات.

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سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب ، منذ قليل، 17640 جنيه مقابل 17680 جنيه في التعاملات الصباحية اليوم.

 

أسعار الذهب عالميًا

وكشفت تقارير دولية عن ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.25% لتستقر عند 1923.91 دولارًا للأونصة، على الرغم من قوة الدولار حيث قام المتداولون بتعديل حيازاتهم يوم الجمعة قبل صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الخاص بسعر الفائدة.

وأغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي، وظل الذهب مستقر عالميًا وسط محاولات للخروج من منطقة الاستقرار السعري خلال الفترة المقبلة، ليعود إلى طبيعته ما بين ارتفاع وانخفاض.

ويأتي التراجع في السعر المحلي وفقًل للمحللين إلى قرار البنك المركزي المصري، الصادر الاسبوع الماضي بتثبيت سعر الفائدة على الايداع والاقراض، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة ، وسوف يستمر الذهب في الهبوط التدريجي ، خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن تراجع السعر يدفع حائزي الذهب لبيعه سريعًا مما يزيد من معدلات تراجع السعر بصورة أكبر.

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