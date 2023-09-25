الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن برامج تمويل الشباب بالبنوك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم البنوك العاملة في السوق المصري، عددًا متميزًا من البرامج الهامة للشباب، والتي تستطيع من خلال تلك الفئة، الحصول على الخدمات البنكية المناسبة بسهولة ويسر، سواء حسابات شخصية، أو بطاقات ائتمان أو قروض، او برامج سداد المصروفات الدراسية أو غيرها من البرامج التي قد تساعد العملاء من الشباب.

كل ما تريد معرفته عن برامج تمويل الشباب بالبنوك

بنك مصر

تم تقسيم الشباب إلى فئتين من 16 إلى 21 عامًا، ومن 22 عامًا حتى 35 عامً.

برامج الشباب من 16 إلى 21 عامًا:

حساب توفير بعائد مميز معفي من مصاريف فتح الحساب وبحد ادني 500 جنيه فقط، وإمكانية اختيار دورية صرف العائد بين (شهري / ربع سنوي / نصف سنوي / سنوي)، واصدار بطاقة خصم فوري BM Card (VISA GOLD) مجانا خصيصاً للشباب من 16 سنة حتى 21 سنة، و10 آلاف نقطة هدية مع أول حركة مشتريات، مع الحصول على خصومات عند استخدام البطاقات الائتمانية الخاصة ببرامج الشباب.

من 22 عام وحتى 35 عام:

حساب توفير بعائد مميز معفي من مصاريف فتح الحساب وبحد ادني 500 جنيه فقط، مع إمكانية اختيار دورية صرف العائد بين (شهري / ربع سنوي / نصف سنوي / سنوي)، وإصدار بطاقة خصم فوري GO Card (MASTERCARD Titanium) مجاناً خصيصاً للشباب من 21 سنة حتى 35 سنة.

بطاقة الشباب من بنك مصر:

تصدر البطاقة للشباب من سن 16 سنة تمكن حاملها من الشراء من كافة المنافذ التجارية داخل وخارج مصر، ويتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب توفير بفروع البنك، ويمكن الحصول على عائد دوري طبقاً لرصيد الحساب يضاف لحساب التوفير.

بنك الإسكندرية

يقدم البنك حساب توفير يصرف العائد شهريًا بدءًا من 250 جنيه مصري رصيد، مع إمكانية إصدار بطاقات للخصم المباشر، وتطبيق الموبايل، والانترنت البنك، وبرنامج محفظتي عند إصدار الحساب.

بنك الإمارات دبي الوطني

يقدم البنك حسابات فيرست للشباب، والتي تتضمن فتح حسابات بنكية، و حساب التوفير المتصاعد وبطاقات الخصم المباشر، والودائع لأجل، بإجراءات ميسرة ليستطيع الشباب الاستفادة منها.

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