الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أسبوع فى الخريف.. ونصائح مهمة للمواطنين

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الأسبوع الأول فى فصل الخريف، وأعلنت هيئة الأرصاد خلال بيان صحفى لها عن حالة الطقس فى الخريف، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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ونصحت منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية فى تصريحات لـ"الدستور"، المواطنين بعدم البدء فى ارتداء الملابس الشتوية الآن حتى يدخل فصل الشتاء، محذرة من الشبورة خلال الأيام المقبلة، ناصحة قائدي السيارات بتوخى الحذر على الطرق والقيادة بحذر في الصباح الباكر لانخفاض الرؤية بالإضافة إلى ترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل كشافات السيارة أثناء القيادة حرصًا على سلامة المارة والركاب.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 31 - 23

الإسماعيلية 37 - 24

الغردقة 38 -27

أسوان 42 - 27

سوهاج 38 - 23

المنيا 37 -21