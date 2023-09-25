الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أسبوع فى الخريف.. ونصائح مهمة للمواطنين

الطقس
الطقس

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الأسبوع الأول فى فصل الخريف، وأعلنت هيئة الأرصاد خلال بيان صحفى لها عن حالة الطقس فى الخريف، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أقرأ ايضًا

txt

حالة الطقس اليوم الإثنين 25-9-2023 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

ونصحت منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية فى تصريحات لـ"الدستور"، المواطنين بعدم البدء فى ارتداء الملابس الشتوية الآن حتى يدخل فصل الشتاء، محذرة من الشبورة خلال الأيام المقبلة، ناصحة قائدي السيارات بتوخى الحذر على الطرق والقيادة بحذر في الصباح الباكر لانخفاض الرؤية بالإضافة إلى ترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل كشافات السيارة أثناء القيادة حرصًا على سلامة المارة والركاب.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 - 24
الإسكندرية 31 - 23
الإسماعيلية 37 - 24
الغردقة 38 -27
أسوان 42 - 27
سوهاج 38 - 23
المنيا 37 -21

• حالة الطقس الاثنين آثار الطقس الحار الطقس أحوال الطقس اليوم الخريف

مواد متعلقة

أخبار فاتتك: الرئيس يؤكد حرص مصر على الإسهام فى مواجهة التحديات العالمية.. وائل جسار يتعرض لإطلاق نار

كيف يستفيد الطلاب من المنصات التعليمية المجانية؟.. خبير تربوي يجيب

تغني عن الدروس الخصوصية.. 6 فوائد للمنصات التعليمية للطلاب

القصة الكاملة لهاشتاج "عتق رقبة حازم عبد الله المطرفي" التي أثارت جدلًا في السعودية

أقرته وزارة الصحة.. موقع نتيجه تكليف أطباء الأسنان

"الفترة المسائية" صداع في رأس أولياء أمور طلاب الابتدائية: يجب اقتصارها على الثانوية

لو فاتك التريند| "فوي فوي فوي" يتصدر إيرادات السينما.. وتجديد حبس البلوجر هدير عاطف

توجيهات وتشديدات.. استعدادات بداية العام الدراسي الجديد 2024

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

استعدادًا لمباراتى زامبيا والجزائر.. فيتوريا يعلن استدعاء 11 محترفًا لقائمة المنتخب

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

مصرع 8 وإصابة 4 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى

"البترول" تُعلن طرح مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف بـ23 منطقة جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى