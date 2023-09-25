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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 25-9-2023 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

يسعى المواطنون قبل الخروج من منزلهم بشكل يومي لمعرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 25-9-2023 ودرجات الحرارة في محافظات مصر عبر جوجل، حيث نشرت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، بيانًا جديدًا بشأن حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، حيث من المفترض أن يسود البلاد طقس حار نهارًا، مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة ببعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الإثنين 25-9-2023 

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير حالة الطقس اليوم الإثنين 25-9-2023 ودرجات الحرارة في محافظات مصر. 

وأشارت هيئة الأرصاد، خلال بيانها الرسمي، إلى أن اليوم الإثنين يشهد انخفاضا بنسبة الرطوبة ليلًا، وذلك يكون على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، سيكون البحر المتوسط خفيفًا مع طقس معتدل، وارتفاع الموج من 1 متر : 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وسيكون البحر الأحمر خفيفا معتدلا أيضًا، وكذلك ارتفاع الموج من 1: 1.75 متر، ووجود اتجاه الرياح شمالية غربية.

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الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الظواهر الجوية المتوقعة اليوم في مصر، حيث ستشهد مناطق القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري وبمدن القناة ووسط سيناء وكافة السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، وجود شبورة مائية بالصباح الباكر، وذلك يكون من 4: 7 صباحًا.

وتشهد كافة مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي مدن القناة ووسط سيناء وكافة السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب الصعيد، رياحًا معتدلة بسرعة ستتراوح من 26: 28 كم/س، فيما ستنشط على مناطق من جميع السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وكافة سلاسل جبال البحر الأحمر.

ويكون الطقس مشمسًا على جميع الأنحاء، فيما عدا كافة مناطق السواحل الشمالية الغربية ومحافظة الشرقية، حيث يسودها اليوم الإثنين وجود سحب غائمة جزئيًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، وذلك يكون بالنسبة للمدن والمحافظات المصرية، والتي سوف نستعرضها فيما يلي طبقا لـ بيان الأرصاد:

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محافظة القاهرة: الدرجة العظمى 35، الدرجة الصغرى 24
وادي النطرون: الدرجة العظمى 36، الصغرى 23
شبين الكوم: العظمى 35، الدرجة الصغرى 24
مدينة شرم الشيخ: العظمى 37، الصغرى 28
الإسماعيلية: العظمى 37، الصغرى 24
محافظة السويس: العظمى 36، الصغرى 23
الإسكندرية: العظمى 31، الصغرى 23
العلمين: العظمى 31، الصغرى 23
محافظة أسوان: العظمى 42، الدرجة الصغرى 27

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