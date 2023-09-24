مع بداية الخريف.. الخريطة الكاملة لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة

بدأ أمس السبت 23 سبتمبر أول أيام فصل الخريف، الذي يتميز بتقلب في الأحوال الجوية، ونتيجة لذلك يستعرض الدستور الخريطة الكاملة لحالة الطقس في محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الجاري.

في السياق قالت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة بالأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة مستقرة تمامًا ولا يوجد أي تقلبات جوية، موضحة أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات.

وأضافت غانم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأسبوع الجاري سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بالأسبوع الماضي، موضحة أن الأسبوع الماضي كانت الأجواء خريفية بشكل كبير، وسبب الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة هذا الأسبوع هو امتداد للمرتفع الجوي.

وتابعت عضو الهيئة العامة بالأرصاد الجوية، أن المرتفع الجوي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير وعدم وجود سحب مؤثرة فالبتالي سنشعر بارتفاع في درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة مئوية وتحديدًا في فترة الظهيرة، فبتالي الأجواء حارة على فترة النهار في الأجزاء الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد.

الشبورة المائية

وفور غياب أشعة الشمس، أوضحت الدكتورة منار غانم أن ستنخفض درجات الحرارة وتظل الأجواء خريفية ولطيفة في جميع محافظات الجمهورية لاسيما في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، بالإضافة إلى أن فترات الليل بنشعر برطوبة أقل نتيجة انخفاض درجات الحرارة نتيجة وجود نشاط نسبي للرياح، مشيرة إلى أن سيحدث هذا الأسبوع تكون في الشبورة المائية ستكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة الموجودة بالقرب من المسطحات المائية وتكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة.

وحذرت من القيادة أثناء الفترات الصباحية الباكرة من اليوم بسبب كثرة تكون الشبورة، كما حذرت بعدم الوقوف تحت اشعة الشمس مباشرة في أوقات الظهيرة.

حالة الطقس اليوم الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد 24 سبتمبر حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.