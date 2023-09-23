زاد البحث عن حالة الطقس اليوم السبت 23-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة من قبل الملايين من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، وذلك مع بداية فصل الخريف الذي يتميز باضطراب الحالة الجوية بفعل انخفاض درجات الحرارة بالتدريج للوصول إلى الطقس الشتوي.

حالة الطقس اليوم السبت 23-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

نرصد حالة الطقس اليوم السبت 23-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، وفقًا لبيان الهيئة القومية للارصاد الجوية، حيث أكد خبراء الهيئة أن هناك طقس معتدل خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود طقس لطيف خلال ساعات الليل الأولى على محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية) والوجه البحري، وعلى محافظة جنوب سيناء وجنوب البلاد وعلى السواحل الشرقية والسواحل الشمالية الغربية ومشمس على محافظات جنوب الصعيد.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الخريفية التي تتناسب مع طبيعة الحالة الجوية مع الإكثار من تناول المشروبات الباردة التي تعوض نقص نسبة المياه في الجسم خلال ساعات الحار في النهار.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 32 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.