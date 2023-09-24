3 إجراءات تطمنك: "فلوسك في أمان جوه البنك"

يعاني عدد من المواطنين من مسألة عدم الثقة في البنوك، لذلك يفضلون عدم الاحتفاظ بأموالهم فيها حتى بعد حملات الشمول المالي التي يقودها البنك المركزي بشكل مستمر، ظلت مسألة عدم الثقة تسيطر على شريحة عريضة من العملاء.

ويقدم التقرير التالي مميزات التعامل مع البنوك، والآليات التي تثبت أن ودائع العملاء في أمان.

نسبة الأمان

جميع ودائع العملاء في البنوك مضمونة من البنك المركزي، بما يعني أنه في حالة حدوث أزمة في بنك يتكفل البنك المركزي باسترجاع ودائع العملاء، كما أنه متاح للعملاء الحصول على ودائعهم وشهاداتهم في أو قت يحتاجونها أو إلغاء الخدمات التي يحصلون عليها من بنك والتوجه لبنك آخر وفقًا للصالح العام للعملاء.

مميزات التعامل مع البنوك

تقدم البنوك سلسلة متنوعة من الخدمات المصرفية بداية من دفتر التوفير لطلبة المدارس، مرورًا بمحافظ ومنتجات تناسب الشباب في عمر المراهقة، إلى برامج القروض والتسهيلات الائتمانية، على اختلاف أنواعها، والتي يستطيع العميل من خلالها شراء احتياجاته، أو دفع المصروفات التعليمية، او تدشين مشروع أيًا كان حجمه، ولم نسمع يومًا عن مواطن تعرض للنصب في بنك، بينما التوجه لشركات توظف الأموال لتحل محل عمل البنك للحصول على فوائد مرتفعة هو أمر في غاية الخطورة فطالما سمعنا عن شركات توظيف أموال حصلت على مدخرات العملاء ولم تردها.

منتجات البنوك

تتنوع منتجات البنوك ما بين وسائل ادخار تساهم في الحفاظ على أموال، وما بين قروض وتسهيلات ائتمانية، تتنوع ما بين كروت ائتمان أو قروض صغيرة، وكما زاد حجم تعاملات العميل مع البنك وزادت ثقافته المصرفية، كلما استطاع أن يحصل على خدمات أفضل.

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