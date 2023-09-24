"أنابيب البترول": إنشاء خطوط جديدة للنقل بطول 600 كم وتكلفة 11 مليار جنيه

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول، عبر "الفيديو كونفرانس"، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2022/ 2023، بمشاركة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وخلال الجمعية أشاد وزير البترول بالدور المحورى للشركة في تطوير الشبكة القومية لنقل البترول، والتي تغذي المستهلكين باحتياجاتهم، وتتيح القدرة على نقل الوقود وتوزيعه بكفاءة ومرونة، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي تشهده منظومة العمل بالشبكة بعد تطبيق نظم حديثة للتحول الرقمي.

إحلال وتجديد الخطوط القديمة والتوسع في نظم التحول الرقمي الداعمة لإدارة وتشغيل الشبكة

وأوضح المهندس فتحي منصور، رئيس شركة أنابيب البترول، أن الشركة عملت بالتوازي على عدة محاور، خلال العام المالي المنتهي، للتوسع في خطوط الشبكة القومية لنقل البترول ورفع كفاءتها، وتنفيذ مشروعات الخطوط والبنية الأساسية في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول، وكذلك إحلال وتجديد الخطوط القديمة والتوسع في نظم التحول الرقمي الداعمة لإدارة وتشغيل الشبكة.

واستعرض رئيس أنابيب البترول أهم المشروعات التي تم البدء في تنفيذها، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول، والتي شملت مشروعات خطوط جديدة لنقل البترول بطول 280 كم، وتوسعة محطتي تخزين بتكلفة استثمارية تزيد على 6 مليارات جنيه، كما تم استعراض موقف مشروعات الخطوط الجديدة للتوسع في الشبكة القومية لنقل البترول، بما يهدف لدعم كفاءة عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية في مختلف مناطق الاستهلاك والمحافظات وخاصة صعيد مصر، ويشمل ذلك البدء في إنشاء خطوط جديدة بطول يقترب من 600 كم، وبتكلفة استثمارية تزيد على 11 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد في الخطوط القائمة للحفاظ على كفاءتها.

وفي مجال تطبيق نظم التحول الرقمي، تم استعراض مشروعات يتم تنفيذها بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه بهدف المراقبة والتحكم فى الخطوط والمستودعات لتأمينها ضد التسريب والتعديات، وشملت مشروعات تركيب أجهزة القياس الآلى للمستودعات RTG، ونظام قياس معدل السريان بالخطوط ونظام المراقبة والتحكم والكشف المبكر عن التسريبات وتحديث غرف المراقبة والتحكم.