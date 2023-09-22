وزير البترول: خفض الاستهلاك المحلى من البوتاجاز 2.9% عن العام الماضى

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام؛ لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022/ 2023، والتي ضمت شركات: أسيوط والقاهرة والنصر للبترول وبتروجاس، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

استمرار العمل فى تطوير منظومة البوتاجاز

وأكد الوزير استمرار العمل فى تطوير منظومة البوتاجاز فى مصر لتواكب التطور الشامل بقطاع البترول وأعمال رفع الكفاءة والرقمنة والحوكمة وتعزيز السلامة، لافتاً إلى أن زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية انعكس على انخفاض متوسط الاستهلاك السنوي العام للبوتاجاز رغم الزيادة السكانية، حيث تم خفض كميات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز خلال العام المالي الماضي بحوالي 2.9% عن العام المالى السابق له.

برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول نفذ مشروعات زادت من كفاءة المناطق الجغرافية

وأوضح "الملا" أهمية ما نفذه برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول منذ انطلاقه عام 2016 من مشروعات زادت من كفاءة المناطق الجغرافية البترولية وقدرتها على تلبية الجانب الأكبر من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية لخدمة أهالينا فى كافة المحافظات، وأن التحديات الحالية أظهرت مدى نجاح الرؤية الاستباقية اقتصادياً فى الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير وزيادة الطاقات التكريرية القائمة، وإضافة طاقات جديدة فى كافة مصافى التكرير، وكذلك التحول الرقمي فى إدارة المصافي من خلال برنامج إدارة متكامل يربطها بالهيئة، مما يعظم اقتصادات الزيت الخام والمنتجات البترولية سواء المنتج محلياً أو ما يتم استيراده، وذلك بالإضافة إلى برنامج ERP لإدارة أصول قطاع البترول الجاري العمل على الإسراع بالانتهاء منه.

تطوير غير مسبوق لكيانات قطاع البترول ساهم فى زيادة إنتاجها ورءوس أموالها

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن ما شهدته كيانات القطاع العام البترولية من تطوير غير مسبوق ساهم فى زيادة إنتاجها ورءوس أموالها، وإقامتها مشروعات كبرى للإنتاج والتوافق البيئى وتأمين الأفراد والمنشآت، وضبط منظومة العمل وجاهزيتها للتكامل مع المشروعات الجديدة التى يتم إضافتها، وهو ما تحقق فيما يخص مصفاة القاهرة لتكرير البترول لتكون جاهزة للتكامل مع مصفاة المصرية للتكرير، أحدث إضافات منطقة مسطرد البترولية، وهو ما يتم العمل عليه فى تطوير مصفاة أسيوط لتكرير البترول للتكامل مع مشروع السولار الجديد بأنوبك.