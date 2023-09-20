الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تحت شعار "تحفيز الطاقة".. وزير البترول يعلن موعد مؤتمر "إيجبس 2024"

وزير البترول
وزير البترول

عقدت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة "EGYPES 2024" فى نسخته السابعة، اجتماعها الأول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلى شركات البترول والطاقة العالمية الراعية للمؤتمر وأمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ووكيل الوزارة للمكتب الفنى.

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تحول جذري وتوسع فى الأهداف

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن النسخة القادمة من المؤتمر تشهد تحولًا جذريًا وتوسعًا فى الأهداف والرؤى لتنطلق فى مسماها الجديد (مؤتمر مصر للطاقة)، وتتناول كل قضايا الطاقة ومجالاتها، وذلك فى إطار الجهود الرامية لتحويل المؤتمر إلى منصة عالمية تولى أهمية لدعم التحول نحو الطاقة الخضراء، وتتناول وفق رؤية شاملة التكامل بين موارد الطاقة من البترول والغاز والهيدروجين منخفض الكربون ومشروعات خفض الانبعاثات وتكنولوجيات وحلول الحفاظ على البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة.

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 أهم الأحداث العالمية المحفزة للاستثمارات

وأكد الملا أن المؤتمر أصبح أحد أهم الأحداث العالمية المحفزة للاستثمارات والأعمال بسوق الطاقة العالمية، وإحدى أكبر دعائم أنظمة الطاقة فى إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى تزايد الاهتمام العالمى بالمؤتمر عامًا بعد عام والشراكات الناجحة الناتجة عنه مما يعزز دور مصر كمركز إقليمى للطاقة.

المؤتمر يعقد فى فبراير 2024 

وتعقد النسخة السابعة من المؤتمر فى فبراير 2024 تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات"، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 35 ألف مشارك و500 شركة عارضة و300 متحدث و2200 أعضاء وفود و15 جناحًا دوليًا و120 دولة مشاركة.

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