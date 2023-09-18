الملا: نحتاج لزيادة إنتاج البترول والغاز.. واندماج "خالدة وقارون" ضمن برنامج التطوير

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن اندماج شركتي خالدة وقارون للبترول في كيان واحد يعد جزءاً من برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لرفع أداء الكيانات وتعزيز الكفاءة والحوكمة وترشيد النفقات دون المساس بخطط الإنتاج، علاوة على تعظيم القيمة التي تتحقق للمساهمين، موضحا أن تطبيق ذلك النموذج يستهدف في النهاية الوصول لأفضل النتائج على مستوى الإنتاج.

الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول، عبر تقنية الفيديو كوانفرانس، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، حيث حققت شركة خالدة للبترول 28 كشفاً جديداً في حقولها، بمجموع احتياطي يقدر بحوالي 35 مليون برميل من البترول المكافئ.

وأضاف "الملا": "نحتاج إلى زيادة الإنتاج من البترول والغاز لصالح الاقتصاد المصري، وينبغي ألا ندخر جهدًا في تطبيق وتنفيذ الخطط والإجراءات التي تضمن تحقيق ذلك"، مشددا على أهمية مواصلة الجهود لدعم الحفاظ على السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة.

وخلال الجمعية التي حضرها قيادات الوزارة وهيئة البترول وشركة إيجاس ومجلس إدارة خالدة برئاسة المهندس عاطف حسن، رئيس مجلس الإدارة، وديفيد تشي، نائب رئيس أباتشي الأمريكية شريك قطاع البترول في الشركة- استعرض المهندس سعيد عبدالمنعم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خالدة للبترول، أهم نتائج الأعمال والأنشطة المنفذة في حقول الشركة بالصحراء الغربية خلال العام المالي 2022 /2023، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا بعد تنفيذ الدمج بين شركتي خالدة وقارون للبترول تحت مظلة خالدة.

وصل متوسط الإنتاج اليومي إلى حوالي 220 ألف برميل مكافئ يوميًا، وذلك في ظل ضخ استثمارات جديدة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار لتعظيم جهود البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، حيث تم حفر 91 بئرًا لزيادة الإنتاج وتنمية الاحتياطيات، وإكمال وحفر 37 بئرًا استكشافية.

كما أثمرت الجهود عن تحقيق 28 كشفًا جديدًا خلال العام باحتياطي 35 مليون برميل بترول مكافئ، وجاء من بينها الكشف المتحقق في البئر شرق برافو X1 بإنتاج يتجاوز 6300 برميل ونحو 4 ملايين قدم مكعب غاز، والبئر شمال غرب سيوة X1-R بإنتاجية بلغت أكثر من 5100 برميل خام يوميًا، والكشف المتحقق في البئر IO-1X بإنتاج قدره 23 مليون قدم مكعب غاز ونحو 1500 برميل متكثفات يوميًا.

كما تم الانتهاء من برنامج معالجة البيانات السيزمية في منطقة مطروح- غرب كنايس، وإنجاز مراحل متقدمة منه في عدد من مناطق الامتياز في إطار أنشطة الاستكشاف، علاوة على إنجاز مشروعات ضخمة في تطوير البنية التحتية من خطوط ومحطات وتسهيلات الإنتاج للبترول والغاز في مختلف مناطق عمل خالدة، بما انعكس إيجابًا على العملية الإنتاجية، وكذلك تحقيق مخطط التحول الرقمي بكافة الحقول.