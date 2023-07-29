الحكومة ترد على الشائعات: انخفاض الإنتاج فى حقل ظهر لا يتجاوز 5%

علق السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب موجة الحر الشديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، إن أزمة انقطاع الكهرباء جاءت نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأضاف أن مؤتمر رئيس الوزراء لتوضيح الصورة للرأي العام بشأن الأزمة الحالية وحال تكررها خلال السنوات القادمة، موضحًا أن تخفيف الأحمال مستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل كأسوأ السيناريوهات المتوقعة.

وأشار إلى أن الحكومة تعاقدت على كميات جديدة من المازوت، موضحًا أن حقل ظهر كأي حقل في العالم يشهد انخفاضًا في الإنتاج، مؤكداً أن الحقل لم يشهد أي نقص في الإنتاج خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الحقول الجديدة التي دخلت الخدمة صنعت احتياطيًا جيدًا من الغاز، ولكن المشكلة في الحد الأقصى الذي يمكن استخراجه من كل حقل يوميًا، موضحًا أن انخفاض الإنتاج في حقل ظهر لا يتجاوز 5%.