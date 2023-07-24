الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تتوقع استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار فى حقل ظهر للغاز خلال 3 سنوات

حقل ظهر
حقل ظهر

قال مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الإثنين، إن من المتوقع أن تصل استثمارات حقل ظهر للغاز إلى 15 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأضاف البيان أن الحقل البحري يعمل بكامل طاقته الإنتاجية دون مشاكل تقنية.

وقال إن مجلس الوزراء "أكد أنه لا صحة لوجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي، بما يهدد بخروجه من الخدمة، مشددًا على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية".

وأضاف البيان أن العمل يجري حاليًا لحفر البئر رقم 20 بالحقل.

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