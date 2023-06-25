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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعيد عبد المنعم رئيسًا لـ"خالدة للبترول وقارون" بعد الدمج

المهندس سعيد عبدالمنعم
المهندس سعيد عبدالمنعم

استقر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على تكليف المهندس سعيد عبدالمنعم، بمنصب رئيس شركتي «خالدة للبترول وقارون» بعد قرار الدمج تحت مظلة شركة « خالدة للبترول»، ومن المقرر ان يتم الاعلان عن التشكيل الجديد لمجلس ادارة الشركة خلال الساعات القادمة.

سعيد عبد المنعم رئيسًا لكيان « خالدة للبترول وقارون » بعد الدمج 

ياتي هذا في ظل خبرات «عبد المنعم» الكبيرة، حيث شغل منصب العضو المنتدب لشركة خالدة للبترول، وحقق نجاحات كبيرة والتي منها أن الشركة تنتج ثلث إنتاج الزيت في مصر في الوقت الحالي.

واعتبارا من مطلع أكتوبر 2022 تم دمج شركتى خالدة وقارون للبترول تحت مظلة خالدة لتصبح مسئولة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج في مناطق امتياز الشركتين مما يعزز من مكانتها كمنتج للبترول في مصر ، ويتيح الدمج زيادة حجم الاستثمارات التي يتم ضخها والتوسع في خطط العمل للبحث والاستكشاف وتنمية الحقول ومن ثم زيادة الإنتاج كهدف نهائي ، علاوة على تطبيق افضل التكنولوجيات لرفع كفاءة الإنتاج ، كما سيكون للعنصر البشرى فرص متنوعة للتطوير ورفع المهارات والذى ينعكس إيجابا في النهاية على تحقيق الأهداف والنتائج ومؤشرات الأداء.

أباتشي الأمريكية البترول والثروة المعدنية البحث والاستكشاف سعيد عبد المنعم الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس طارق الملا وزير البترول شركة خالدة شركة خالدة للبترول طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

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