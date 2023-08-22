23 ألف برميل يوميًا.. تفاصيل الكشف البترولى الجديد بـ خليج السويس

شهد قطاع البترول والثروة المعدنية، تحقيق نجاحات كبيرة في ملف الاستكشافات والبحث والتنقيب عن البترول والغاز، في ظل استراتيجية قطاع البترول لـ حفر الآبار وزيادة الإنتاج للثروات البترولية.

وفي السياق، تكشف "الدستور" أبرز 5 معلومات عن الكشف الجديد بخليج السويس.

1- الكشف الجديد بـ منطقة امتياز جيسوم -طويلة غرب في خليج السويس

2- تتم إدارة الحقل من قبل شركة بتروجلف مصر نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة(50%) والشركاء كايرون-بيكو وكوفبيك ( 50%).

3- تم وضع البئر على الإنتاج بمعدل 2500 برميل يوميًا

4- إجمالي إنتاج الزيت الخام وصل 23 ألف برميل يومياً

5- البترول تخطط لـ حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر