البترول: 263 مليون قدم مكعب غاز يوميًا مبيعات خلال العام المالى

قال المهندس محمد سمير، رئيس شركة رشيد للبترول والبرلس للغاز، خلال الجمعية العمومية لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2023/2022 عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركة عززت جهودها الاستكشافية لإضافة إنتاج واحتياطى جديد، وأنها حققت مبيعات من الغاز الطبيعي خلال العام المالى بلغت 263 مليون قدم مكعب غاز يوميًا بنسبة 187% من المستهدف ومعدل إنتاج بلغ نحو 5.53 ألف برميل يوميًا متكثفات.

263 مليون قدم مكعب غاز يوميًا مبيعات خلال العام المالي

وأكد "الملا" أهمية التعاون البناء الذى يتم فى الشراكة القائمة بين شل وبتروناس وإيجاس فى تحقيق المزيد من نتائج الأعمال، إضافة إلى تضافر الجهود الرامية لزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف لتطبيق سياسة الوزارة فى ترشيد النفقات، وذلك بدمج المرحلتين العاشرة والحادية عشرة فى مشروع تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة باستخدام جميع عناصر المرحلة العاشرة من جهاز حفر ومراكب إمدادات وتعاقدات، وذلك لسرعة وضع الآبار على خريطة الإنتاج.

ولفت إلى تقديم كامل الدعم للشركة فى الإسراع بتنفيذ ووضع المرحلتين على الإنتاج، موجهًا التحية للعاملين على ما تحقق من نتائج أعمال، سواء الخاصة بزيادة الإنتاج أو ما تحقق فى مجالات السلامة، وكذلك الدعم المقدم من الشركاء وتوظيف الخبرات التى لدى الشركاء فى تحقيق الأهداف الخاصة بزيادة الإنتاج، كما أكد أهمية تحقيق أقصى استفادة من التسهيلات الإنتاجية المتاحة والاستثمارات والخبرات والدعم المقدم من الشركاء.

تضمن العرض التوضيحى أن تقوم حاليًا بتجهيز المرحلة العاشرة وتشمل حفر وإكمال ثلاث آبار فى إطار الإسراع بوضع هذه المرحلة على الإنتاج والتى تستهدف إنتاج حوالى 150-200 مليون قدم مكعب غاز ونحو 1500 إلى 2000 برميل متكثفات يوميًا باستثمارات 277 مليون دولار، وأنه تم وضع برنامج لحفر وإكمال المرحلة الحادية عشرة باستخدام جميع عناصر المرحلة العاشرة من جهاز حفر ومراكب إمدادات وتعاقدات، وذلك لسرعة وضع آبار المرحلة الحادية عشرة على خريطة الإنتاج، ويكون بذلك الإنتاج المستهدف من المرحلتين معًا حوالى 270 -300 مليون قدم مكعب يومى من الغاز و4000 - 5000 برميل متكثفات يوميًا.

واستعرضت الجمعية ما قامت به الشركة من جهود خلال العام والتى أعطت أولوية لتعزيز مسئوليتها تجاه السلامة وغرس مفهوم القيادة/ الريادة فى مجالات السلامة على جميع المستويات، مما مكنها من تحقيق أكثر من 5. 12 مليون ساعة عمل بدون إصابات أو وقت ضائع ، وأنها تعمل حاليًا فى استكمال دراسات مشروعات الحد من غازات الاحتباس الحرارى.