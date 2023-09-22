"أنابيب البترول" تُطلق برنامجًا تدريبيًا للعاملين بها حول مستقبل الهيدروجين الأخضر

أطلقت شركة أنابيب البترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، في منطقة السويس ومدن القناة، برنامج تدريبي استثنائي بعنوان "الهيدروجين الأخضر: مستقبل الطاقة في مصر والعالم".

وتضمن البرنامج محاضرة قدمها المهندس محمد فؤاد، خبير في مجال الطاقة، حيث تم استعراض دور الهيدروجين الأخضر في تغيير منظور استخدام الطاقة على الصعيدين المحلي والعالمي.

الهيدروجين الأخضر مستقبل الطاقة في مصر والعالم

تحدث المهندس محمد فؤاد خلال المحاضرة عن خصائص الهيدروجين، مشيرًا إلى أنه غاز عديم اللون والرائحة وغير سام، لكنه شديد الاشتعال، ويتميز بأنه أخف وزنًا من الهواء بنحو 14 مرة.

120 مليون طن سنويًا

كما أنه في الوقت الحالي، يتم إنتاج الهيدروجين على نطاق عالمي بحوالي 120 مليون طن سنويًا، وتعتمد معظم الإنتاجات على الغاز والفحم الأحفوري، مما يجعل استكشاف الهيدروجين الأخضر بديلًا جذابًا للوقود التقليدي.

بديل آمن للوقود الأحفوري

وأشار المهندس فؤاد إلى أن دولًا كثيرة تتجه نحو الاستثمار في الهيدروجين الأخضر كبديل آمن للوقود الأحفوري، خاصة بعد الأزمات العالمية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى جهود دول مثل فرنسا وألمانيا والدنمارك وأسبانيا وبلجيكا والهند في هذا السياق.

600 مليار دولار استثمارات متوقعة

وتوقع خبير الطاقة، أن تصل الاستثمارات في مجال الهيدروجين إلى حوالي 600 مليار دولار بحلول عام 2050، مما يساهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، يعكس هذا التحول العالمي في مجال الطاقة الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ والاحتباس الحراري.

جهود مصر في تعزيز الاستدامة

يأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن جهود مصر في تعزيز الاستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وقد تم خلال البرنامج تقديم المعرفة العلمية اللازمة والتعرف على المشروعات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى التفاعل مع الاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا المجال، مما أثر بشكل إيجابي على المشاركين وقيادات شركة أنابيب البترول.

شركة أنابيب البترول

وفي ختام البرنامج التدريبي حول الهيدروجين الأخضر، أبدى المتدربون وقيادات شركة أنابيب البترول إعجابهم واعترافهم بأهمية هذا البرنامج المكثف.

حضر المهندس حافظ محمد عوض، مدير عام الشركة في السويس ومدن القناة، ونقيب المهندسين بمحافظة السويس.

يُظهر هذا التعاون الوثيق بين شركة أنابيب البترول وبرامج بتروسيف والإدارة العامة للتدريب تفهماً عميقاً لأهمية التوعية بالهيدروجين الأخضر ودوره في مستقبل الطاقة.

هذه الجهود المشتركة تعزز من قدرة الشركة على تقديم مساهمة فعالة في تنمية وتطوير قطاع الطاقة المستدامة في مصر والمنطقة.