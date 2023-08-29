"أنابيب البترول" تدرس مشروع تجديد خط "بني سويف/ أسيوط" (صور)

عقدت شركة أنابيب البترول برئاسة المهندس فتحي منصور الذكرى، جلسة التشاور المجتمعي لدراسة، تقييم الأثر البيئي لمشروع إحلال وتجديد خط منتجات بترولية بني سويف /أسيوط بقطر ١٦ بوصة بطول ٧٥ كم.

أنابيب البترول

وأوضح بيان للشركة أنه تم مناقشة مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل خط منتجات بترولية التبيين /أسيوط قطر ١٢ بوصه بطول ٢٠ كم بمحافظة المنيا.

أنابيب البترول

جاء ذلك بحضور اللواء عماد صلاح الدين، مساعد رئيس الشركة للأمن، والمهندس خالد أحمد شافع، مدير عام منطقة الوجه القبلي.

أنابيب البترول

وفي سياق أخر، كان رئيس الشركة أوضح مزايا التحول الرقمي وهي كالآتي:

أنابيب البترول

يتماشى مع توجيهات وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول التحول الرقمي ركيزة أساسية في استراتيجيتنا تصميم وبدء تنفيذ برنامج التحول الرقمي من خلال مشروع 'SAP' تزويد متخذي القرار بالشركة بلوحات رقمية معلوماتية يتم تحديثها لحظيا وأوتوماتيكيا وأدوات متنقلة ذكية لإدارة الأعمال بفعالية وكفاءة. تحسين التجربة الشاملة للمستخدمين من موظفين وعملاء وموردين. رقمنة وتطوير العمليات مع تطبيق أحدث الحلول التكنولوجية التعاونية التي تتيح بيئة عمل خالية من الورق. بناء القدرات التأسيسية وتمهيد الطريق للابتكار السريع.