رئيس "أنابيب البترول": التحول الرقمي ركيزة أساسية في استراتيجيتنا

قال المهندس فتحي منصور، رئيس شركة أنابيب البترول، إن التحول الرقمي هو الطريق إلى المستقبل، وأنه يتماشى مع توجيهات وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك لإطلاق برامج تطوير قطاع البترول للتحول الرقمي ودعم اتخاذ القرارات، وما تمثله تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من ركيزة أساسية لتحقيق تلك الأهداف.

وأضاف: "نعتبر التحول الرقمي ركيزة أساسية في استراتيجيتنا، ولذلك تم تصميم وبدء تنفيذ برنامج التحول الرقمي من خلال مشروع 'SAP'، وهو خطوة مهمة في رحلة شركتنا للتحول الرقمي، حيث تشارك الشركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنبي ومجموعة من الاستشاريين العالميين في مجال تكنولوجيا المعلومات لضمان التحول الناجح ونقل المعرفة إلى فريق العمل بالشركة".

وذكر «منصور» أن أهداف برنامج إدارة الأصول والموارد "SAP “:

تحقيق مصدر واحد للمعلومات الدقيقة من خلال تطبيق نظام موحد. تزويد متخذي القرار بالشركة بلوحات رقمية معلوماتية يتم تحديثها لحظيا وأوتوماتيكيا وأدوات متنقلة ذكية لإدارة الأعمال بفعالية وكفاءة. تحسين التجربة الشاملة للمستخدمين من موظفين وعملاء وموردين. رقمنة وتطوير العمليات مع تطبيق أحدث الحلول التكنولوجية التعاونية التي تتيح بيئة عمل خالية من الورق. بناء القدرات التأسيسية وتمهيد الطريق للابتكار السريع.

ولضمان نجاح هذا المشروع فلابد من التعاون الكامل بين جميع العاملين بالشركة مع تحقيق أعلى درجات الالتزام والمرونة والتنسيق. تلتزم الإدارة العليا للشركة بتقديم كل الدعم وتذليل جميع العقبات لضمان النجاح الكامل لهذا المشروع الاستراتيجي وتثق في قدرات وإمكانيات العاملين بها وقدرتهم على تحقيق أولويات الشركة الاستراتيجية وعلى رأسها التحول الرقمي.