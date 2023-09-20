أبرز 7 عوامل تساهم فى تطورات مشروعات الهيدروجين في مصر

يشهد العالم اليوم اهتمامًا متزايدًا بالهيدروجين كواحدة من مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة التي يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والطاقية.

وفي هذا السياق، تأتي مصر على رأس الدول العربية التي تسعى بجدية إلى تطوير مشروعات الهيدروجين، وتسعى إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة لتحقيق تنويع في مصادر الطاقة وتخفيف الانبعاثات الضارة.

تطورات مشروعات الهيدروجين في مصر:

1. استراتيجية الهيدروجين المصرية:

تمتلك مصر استراتيجية واضحة لتطوير صناعة الهيدروجين، في عام ٢٠٢٠، أعلنت الحكومة المصرية عن خطتها لتحقيق الاستدامة الطاقية وتطوير صناعة الهيدروجين، والتي تستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الكهرباء المتجددة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

2. الهيدروجين الأخضر:

مصر تعتمد بشكل كبير على الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه باستخدام الكهرباء المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، ويُعتقد أن هذا النهج سيقلل من اعتماد مصر على الوقود الأحفوري ويساهم في تقليل انبعاثات الكربون.

3. الشراكات الدولية:

مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال الهيدروجين، حيث قامت مصر بتوقيع اتفاقيات مع دول أوروبية وشركات عالمية لتطوير مشروعات الهيدروجين وتقديم الخبرات اللازمة.

4. الاستفادة من الموقع الجغرافي:

يعتبر موقع مصر الجغرافي مميزًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين إلى الأسواق الدولية، كما توجد فرص كبيرة لاستغلال موقعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتصدير الهيدروجين إلى أوروبا والشرق الأوسط.

5. تطوير البنية التحتية:

لضمان نجاح مشروعات الهيدروجين، تقوم مصر حالياً بتطوير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك توسيع شبكات الكهرباء وتحسين نظام النقل والتوزيع.

6. توجيه الاستثمار:

تعمل الحكومة والقطاع الخاص في مصر على توجيه الاستثمار نحو مشروعات الهيدروجين وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات.

7. التوعية والتعليم:

كما تركز مصر أيضًا على التوعية والتعليم حول تكنولوجيا الهيدروجين لضمان تبني المجتمع والشركات لهذا المجال الواعد.

مشروعات الهيدروجين في مصر تمثل فرصة كبيرة لتحقيق تنويع في مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، إذا تم تنفيذها بنجاح، فإنها ستساهم بشكل كبير في تحسين بيئة الهواء وتوفير فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس الثلاثاء اجتماع الاجتماع الأول للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر لعرض الموقف التنفيذي للمشروعات.